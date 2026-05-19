BARCLAYS stuft DHL Group auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat DHL Group mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Marco Limite am Montagabend anlässlich der anstehenden European-Leadership-Konferenz der britischen Investmentbank. Zentrale Fragen beträfen Themen wie Kostensenkungen, Treibstoffaufschläge und Konjunkturerholung./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 20:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 47,38EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Marco Limite

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

