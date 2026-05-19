BARCLAYS stuft ASML auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ASML mit einem Kursziel von 1575 Euro auf "Overweight" belassen. Die Partnerschaft zwischen ASML und Tata Electronics bezeichnete Analyst Simon Coles am Montagabend als wichtigen Meilenstein für Indiens Ambitionen in Bezug auf Halbleiter-Fertigung. Coles ist diesbezüglich optimistisch, auch wenn Indien hier noch einen langen Weg vor sich habe./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 1.252EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Simon Coles

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1575

Kursziel alt: 1575

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1575,00 € , was eine Steigerung von +24,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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