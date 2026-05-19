BARCLAYS stuft ASML auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ASML mit einem Kursziel von 1575 Euro auf "Overweight" belassen. Die Partnerschaft zwischen ASML und Tata Electronics bezeichnete Analyst Simon Coles am Montagabend als wichtigen Meilenstein für Indiens Ambitionen in Bezug auf Halbleiter-Fertigung. Coles ist diesbezüglich optimistisch, auch wenn Indien hier noch einen langen Weg vor sich habe./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 1.252EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1575
Kursziel alt: 1575
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1575
Kursziel alt: 1575
Währung: EUR
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