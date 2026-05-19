BARCLAYS stuft Hellofresh auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. Jüngste Datenauswertungen deuteten darauf hin, dass der Kochboxen-Rückgang in den USA erneut moderater verlaufen sei, schrieb Andrew Ross in einem Kommentar am Dienstag. Dies sei hilfreich und vielleicht auch ein wenig besser, als es der Ton während der Telefonkonferenz zum ersten Quartal habe vermuten lassen. Einen wirklichen Eindruck vom zweiten Quartal würden aber erst Daten für Mai und Juni geben können./ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 4,50EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,40

Kursziel alt: 4,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4,40 € , was einem Rückgang von -1,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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