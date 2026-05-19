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    Tote und Verletzte bei russischen Luftangriffen auf Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens vier Tote und über 20 Verletzte im Nordosten
    • Raketeneinschlag in Pryluky am Eisenbahnknoten
    • Drohnenangriffe in Hluchiw zwei Tote drei Verletzte
    Tote und Verletzte bei russischen Luftangriffen auf Ukraine
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Durch russische Raketen- und Drohnenangriffe sind im Nordosten der Ukraine mindestens vier Menschen getötet und mehr als 20 verletzt worden. In dem Eisenbahnknotenpunkt Pryluky sei eine russische Rakete eingeschlagen, teilte der Gouverneur des Gebietes Tschernihiw, Wjatscheslaw Tschaus, auf Telegram mit. Es habe 2 Tote und mindestens 21 Verletzte gegeben. Der Angriff habe einem Industriebetrieb gegolten. Ein Einkaufszentrum und ein benachbarter Supermarkt seien beschädigt worden.

    In der Kleinstadt Hluchiw im Gebiet Sumy kamen nach örtlichen Angaben zudem zwei Menschen durch Drohnenangriffe ums Leben. Drei weitere Personen seien verletzt worden. Hluchiw liegt nur wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Russland führt seit mehr als vier Jahren einen verheerenden Krieg gegen das Nachbarland. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Rüstungshilfe, aber zunehmend auch mit eigenen Waffen./fko/DP/jha





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