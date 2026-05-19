Terra Clean Energy Corp. gibt vielversprechende erste Ergebnisse von radiometrischen und photogrammetrischen Flugvermessungen auf Uranprojekt Prospector Freedom in Utah bekannt – Sommer-Explorationsprogramm im Gange

Vancouver B.C., 19. Mai 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. („Terra“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich, äußerst vielversprechende erste Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen radiometrischen und photogrammetrischen Flugvermessungen in seinem Urankonzessionsgebiet Prospector Freedom im Piute County, Utah, (das „Projekt Prospector Freedom“) bekannt zu geben. Das Unternehmen hat zudem Vorbereitungen für ein umfangreiches Sommer-Explorationsprogramm getroffen, das das Projekt rasch in Richtung bohrbereiter Ziele weiterentwickeln soll.

Das Projekt Prospector Freedom befindet sich in einem historisch produktiven Urandistrikt, in dem etwa 1,33 Millionen lbs U3O8 mit gemeldeten Durchschnittsgehalten von 0,22 %* gefördert wurden und der von umfangreichen historischen Explorationsaktivitäten profitiert hat. Frühere Betreiber berichteten von starken Urangehalten und einer Kontinuität entlang mehrerer mineralisierter Trends, was das Potenzial des gesamten Gebiets für weitere Entdeckungen und eine zukünftige Ressourcenerweiterung unterstreicht.

Mehrere Uranziele mit hoher Priorität identifiziert

Das integrierte Flugvermessungsprogramm wurde auf dem kürzlich erweiterten, 380 ac großen Landpaket des Unternehmens abgeschlossen und hat erfolgreich mehrere Explorationszonen mit hoher Priorität identifiziert, die Merkmale aufweisen, die mit einer strukturell kontrollierten, erzgangartigen Uranmineralisierung übereinstimmen. Die Vermessung wurde von Land Survey Advisors aus Heber City, Utah, unter Einsatz eines DJI Matrice 400 RTK-Quadcopters durchgeführt, der mit einer Geländefolgefunktion ausgestattet war und über ein Georadis D230A-Gammastrahlenspektrometer sowie eine Zenmuse P1-Kartierungskamera mit einer Auflösung von 45 Megapixel verfügte.

Die radiometrische Vermessung grenzte zahlreiche eigenständige Urananomalien ab, die mit günstigem Wirtsgestein und etablierten regionalen mineralisierten Trends in Zusammenhang stehen. Diese Anomalien werden als potenzielle oberflächennahe uranhaltige Zonen interpretiert und stellen äußerst attraktive Folgeziele für das bevorstehende Feldprogramm des Unternehmens dar.

Abbildung 1: Radiometrische Urandaten, über ein 3D-Geländemodell gelegt

Parallel dazu lieferte die photogrammetrische Vermessung hochauflösende digitale 3D-Topografiedaten und 2D-Orthomosaik-Aufnahmen des Konzessionsgebiets. Diese Informationen haben dazu beigetragen, Geländemerkmale und Schattierungen zu identifizieren, die möglicherweise Alterationskorridore darstellen und räumlich mit den identifizierten radiometrischen Anomalien übereinstimmen. Dies ist wertvoll für die Entwicklung eines 3D-Modells des Konzessionsgebiets und wird die Bohrplanung und Zieldefinition erheblich unterstützen, wodurch das Vertrauen von Terra in die Explorationsziele deutlich gestärkt wird.

Abbildung 2: Hochauflösendes Fotomosaik, das über ein 3D-Geländemodell gelegt wurde und die Bodenmerkmale in hoher Detailgenauigkeit darstellt

„Die Kombination aus radiometrischen und photogrammetrischen Daten hat unser Verständnis des Projekts Prospector Freedom erheblich verbessert“, sagte Greg Cameron, CEO von Terra. „Besonders vielversprechend ist für uns die starke Korrelation zwischen den radiometrischen Anomalien und den identifizierten Geländemerkmalen. Dieser integrierte Datensatz hat mehrere vielversprechende Bohrziele hervorgebracht und bildet eine solide Grundlage für die nächste Explorationsphase.“

Strategische Erweiterung des Konzessionsgebiets

Zu Beginn dieses Jahres hat Terra das Projekt Prospector Freedom strategisch erweitert, indem es zusätzlich 14 Erzgangschürfrechte des Bureau of Land Management („BLM“) im Umfeld der ursprünglichen sechs Schürfrechte abgesteckt hat, wodurch sich die Präsenz des Unternehmens in diesem vielversprechenden historischen Urangebiet auf 380 ac erheblich vergrößert hat. Das erweiterte Landpaket wurde auf Grundlage einer detaillierten Zusammenstellung historischer Daten und einer regionalen geologischen Interpretation zusammengestellt, wodurch ein zusätzliches aussichtsreiches Gebiet gesichert wurde, von dem angenommen wird, dass es eine günstige Uranmineralisierung beherbergt.

„Wir sind begeistert von den Daten, die diese Vermessungen geliefert haben“, sagte Trevor Perkins, VP Exploration von Terra. „In Kombination mit dem digitalen Datensatz, den wir weiterhin für das Konzessionsgebiet zusammenstellen, wurden zahlreiche Ziele für Folgeuntersuchungen und potenzielle Bohrungen identifiziert, wobei das ultimative Ziel ein 3D-Modell und eine Ressourcenschätzung ist“, sagte Herr Perkins außerdem.

Sommer-Explorationsprogramm und Bohrgenehmigungsverfahren im Gange

Aufbauend auf den positiven Untersuchungsergebnissen treibt Terra nun ein gezieltes Sommer-Explorationsprogramm voran, das Folgendes umfasst:

- Bodenerkundung von mittels Flugvermessung identifizierten Anomalien

- Detaillierte geologische Kartierungen

- Geochemische Probenahmen

- Strukturinterpretation und Zielverfeinerung

- Weiterentwicklung vorrangiger Bohrziele

Das Bohrgenehmigungsverfahren wird aktiv vorangetrieben. Land Survey Advisors aus Heber City, Utah, wurde damit beauftragt, die Genehmigungsverfahren mit dem U.S. Bureau of Land Management und der Utah Division of Oil, Gas and Mining zu finalisieren.

Alle Explorationsaktivitäten werden in Übereinstimmung mit den geltenden behördlichen Anforderungen und den besten Praktiken der Branche durchgeführt. Terra bekennt sich weiterhin zu verantwortungsvoller Exploration und Umweltmanagement, während das Unternehmen das Projekt Prospector Freedom weiterentwickelt.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit das Uranprojekt South Falcon East im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan, sowie ehemals produzierende Uranminen im US-Bundesstaat Utah und Uranexplorationskonzessionsgebiete im US-Bundesstaat Wyoming. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, Uranprojekte im fortgeschrittenen Stadium zu identifizieren und voranzutreiben, um die wachsende Nachfrage nach Kernenergie zu decken und die Versorgung mit heimischen Mineralien sicherzustellen.

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

„Greg Cameron“

Greg Cameron, CEO

Qualifizierter Sachverständiger

*Die hier beschriebenen historischen Ergebnisse, Fördermengen und Interpretationen wurden nicht überprüft und stammen aus Berichten des US Geological Survey. Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Daten zu bestätigen und zu validieren. Die historischen Arbeiten entsprechen nicht den Standards der NI 43-101. Das Unternehmen betrachtet die historischen Arbeiten als zuverlässigen Hinweis auf das Potenzial des Uranvorkommens Marysvale, und die Informationen können für die Leser hilfreich sein.

Gruner, J.W., Fetzer, W.G. und Rapaport, I., 1951, The Uranium Deposits near Marysvale, Piute County, Utah, Economic Geology, Band 46, Nr. 3, S. 243–251.

Steven, T.A., Cunningham, C. G., Naeser, C.W. und Mehnert, H.H., 1979, Revised stratigraphy and radiometric ages of volcanic rocks in the Marysvale area, west-central Utah: U.S. Geological Survey Bulletin 1469, 40 S.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „können“, „könnten“ oder „sollten“. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens auf Konzessionsgebieten und zur potenziellen Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven enthalten, die eintreten können oder auch nicht. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar, unterliegen Risiken und Ungewissheiten und die tatsächlichen Ergebnisse oder Realitäten können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: der Wettbewerb in der Branche; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Umweltrisiken; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; zukünftige Rohstoffpreise; Ausfall von Anlagen oder Prozessen; Unfälle und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen oder Finanzierungen; Risiken im Zusammenhang mit Verschuldung und dem Schuldendienst sowie die Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Greg Cameron, CEO

info@tcec.energy

416-277-6174

Terra Clean Energy Corp

1133 Melville Street, Suite 2700

Vancouver, BC V6E 4E5

www.tcec.energy

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Die Terra Clean Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 0,082EUR auf Lang & Schwarz (19. Mai 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.