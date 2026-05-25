3 ETF-Depots für mutige Anleger

Eine mögliche Antwort ist ein breit gestreutes ETF-Depot für Mutige. Es setzt je nach Lebensphase stark auf Aktien, ergänzt später aber zunehmend Anleihen. Das Ziel: mehr Renditechance in jungen Jahren und mehr Stabilität, wenn der Ruhestand näher rückt.

Wer bei roten Börsenkursen nicht sofort nervös wird, hat einen entscheidenden Vorteil: Zeit. Denn wer Schwankungen aushält, kann langfristig stärker in Aktien investieren und so die Chance auf ein größeres Vermögen erhöhen. Die entscheidende Frage lautet daher: Wie offensiv darf ein ETF-Depot sein, ohne ein Klumpenrisiko zu darstellen?

Junge Anleger = hoher Aktienanteil

Wer zwischen 20 und 40 Jahre alt ist, hat oft Jahrzehnte Zeit, auch schwere Börsenphasen auszusitzen. Fachleute halten deshalb für nervenstarke Anleger eine sehr hohe Aktienquote für sinnvoll. Laut dem Handelsblatt könnte ein mögliches Musterdepot die folgenden Indizes enthalten. Die entsprechenden ETFs haben wir für Sie beispielhaft herausgesucht.

Die Idee dahinter: Europa, die USA, Schwellenländer und kleinere Unternehmen sollen gemeinsam für eine breite Streuung und Renditechancen sorgen. Wichtig ist die Depotpflege. Wenn kein regelmäßiges Rebalancing erfolgt, kann der S&P 500 mit der Zeit beispielsweise immer dominanter werden – und aus der Streuung kann ein Klumpenrisiko entstehen.

Zwischen 40 und 60 Jahren = Aktien UND Anleihen

Wer in der Lebensmitte bei Schwankungen an der Börse die Ruhe bewahrt, kann laut dem Handelsblatt weiterhin 80 bis 100 Prozent Aktien halten. Ein Musterdepot mischt dennoch bereits erste Anleihebausteine bei. Die entsprechenden ETFs haben wir für Sie beispielhaft herausgesucht:

Damit bleibt das Depot klar wachstumsorientiert. Zugleich beginnt der Umbau: Je näher der Ruhestand rückt, desto wichtiger werden Puffer gegen längere Schwächephasen.

Ab 60 Jahren = 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen

Wer bereits an die Auszahlphase denkt, sollte höhere Schwankungen stärker einpreisen. Das Handelsblatt nennt für risikofreudige Anleger ab 60 eine Mischung mit 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen Die entsprechenden ETFs haben wir für Sie beispielhaft herausgesucht:

Das Depot bleibt offensiv, ist aber nicht mehr komplett vom Aktienmarkt abhängig. Gerade im Ruhestand kann das entscheidend sein, wenn Fondsanteile in schwachen Marktphasen verkauft werden müssten.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



