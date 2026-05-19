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    Merz hofft auf Chinas Einfluss auf Putin

    Für Sie zusammengefasst
    • Xi soll Putin beeinflussen, den Krieg zu beenden
    • Merz erwartet keinen grundlegenden Beziehungswandel
    • Putins Besuch in China fördert Partnerschaft weiter
    Merz hofft auf Chinas Einfluss auf Putin
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hofft darauf, dass Chinas Präsident Xi Jinping bei seinem Treffen mit Wladimir Putin in Peking auf den russischen Staatschef einwirkt, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. "Wir erwarten jetzt nicht einen grundlegenden Wechsel in den strategischen Beziehungen zwischen Russland und China", sagte Merz nach einem Treffen mit dem Schweizer Präsidenten Guy Parmelin in Berlin. "Aber wir verbinden natürlich mit diesem Besuch die Hoffnung, dass Präsident Xi auch auf Präsident Putin einwirkt, diesen Krieg in der Ukraine zu beenden, den er nicht gewinnen kann." Der Kanzler verwies darauf, dass der Krieg jeden Tag "hohe Verluste an Menschenleben" für Russland bedeute.

    Wenige Tage nach US-Präsident Donald Trump wird Putin heute zu einem Besuch in China erwartet. Bei den Gesprächen auf Einladung Xis soll es um einen Ausbau der privilegierten strategischen Partnerschaft beider Länder gehen./mfi/DP/jha





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    Merz hofft auf Chinas Einfluss auf Putin Bundeskanzler Friedrich Merz hofft darauf, dass Chinas Präsident Xi Jinping bei seinem Treffen mit Wladimir Putin in Peking auf den russischen Staatschef einwirkt, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. "Wir erwarten jetzt nicht einen grundlegenden …
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