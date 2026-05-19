Bayer Aktie heute im Plus (38,88€) - 19.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Bayer. Mit einer Performance von +2,72 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bayer Aktie. Nach einem Plus von +0,34 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 38,88€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl sich die Bayer Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -18,70 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um +2,54 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,31 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Bayer +2,41 % gewonnen.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,54 % 1 Monat -6,31 % 3 Monate -18,70 % 1 Jahr +66,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Stand: 19.05.2026, 13:54 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bayer-Aktie und die Asundexian-Zulassungsnews (FDA Priority Review, MHFW) sowie deren potenziellen Einfluss auf Bewertung und Fundamentaldaten. Eine Markteinführung wird 2026/2027 erwartet, sofern die Prüfung positiv verläuft. Rechtsstreitigkeiten (Opt-Out/SC) könnten Kurs und Margen belasten oder entlasten. Diskussionen drehen sich um die EV-Bewertung (ca. 100 Mrd) und Schuldenabbau; technische Treiber werden als weniger relevant eingeschätzt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,23 Mrd. € wert.

Bayer: WHAT’S HAPPENING Bayer today announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has accepted the company’s New Drug Application (NDA) and granted Priority Review designation for its investigational oral Factor XIa (FXIa) inhibitor, …

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bayer habe mit der Gewinnentwicklung im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, aber die Prognose …

EQS Voting Rights Announcement: Bayer Aktiengesellschaft Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 19.05.2026 / 06:35 CET/CEST …

So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,19 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,05 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,30 %. Sanofi legt um +0,03 % zu Roche Holding notiert im Plus, mit +1,92 %.

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.