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    ROUNDUP

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    Aixtron erhält Auftrag für mehrere Systeme zum KI-Netzwerk-Ausbau

    Für Sie zusammengefasst
    • Lumentum bestellt mehrere G10-AsP Systeme
    • Auftrag für Indiumphosphidlaser und Detektoren
    • Einzelsystem kostet rund vier Millionen Euro
    ROUNDUP - Aixtron erhält Auftrag für mehrere Systeme zum KI-Netzwerk-Ausbau
    Foto: AIXTRON

    HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron hat einen Auftrag für mehrere Maschinen zur Herstellung von indiumphosphidbasierter Bauelemente erhalten. Der US-Technologiekonzern Lumentum habe mehrere G10-AsP-Systeme bestellt, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herzogenrath mit. Lumentum ist den Angaben nach ein weltweit führender Anbieter von optischen und photonischen Technologien für Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Rechenzentren. Die im MDax notierte Aixtron-Aktie legte zuletzt um rund 1,8 Prozent auf 51,26 Euro zu.

    Die Bestellung spiegele die wachsende Nachfrage nach Lasern und Detektoren auf Basis des wichtigen Halbleitermaterials Indiumphosphid wider, teilte Aixtron weiter mit. Diese würden für schnelles Wachstum groß angelegter KI-Rechenzentrumsnetzwerke benötigt. Finanzielle Details wurden nicht bekanntgegeben, eine solche Maschine kostet aber in der Regel rund vier Millionen Euro. Da es sich bei dem Auftrag um mehrere G10-AsP-Systeme handelt, dürfte der Auftragswert mindestens im zweistelligen Millionen-Bereich liegen.

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    Nach Einschätzung von Analyst Om Bakhda vom Analysehaus Jefferies beginnen die Opto-Aufträge für Aixtron gerade erst anzuziehen, da die Kapazitäten der Laserhersteller nach wie vor begrenzt seien.

    Die Aixtron-Aktie ist wegen des Booms der Chipbranche infolge des KI-Hypes seit einiger Zeit stark gefragt. Seit Ende 2025 hat sich der Kurs fast verdreifacht; in den vergangenen zwölf Monaten sogar mehr als vervierfacht. Der Börsenwert liegt inzwischen bei fast sechs Milliarden Euro./mne/tav/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 31.730 auf Ariva Indikation (19. Mai 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +7,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 5,77 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -23,83 %/+7,42 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs Kursentwicklung und Bewertung: ein neuer Großauftrag (Lumentum) wird als fundamentaler Kurstreiber gesehen; zugleich diskutieren Nutzer Shorts/KO‑Puts und erwarten, dass die Aktie internationalen Halbleitern folgt. Kritik an hoher Bewertung (KGV 2026 ~71) wird genannt. Bullcase basiert auf SiC‑300mm, GaN, Opto/PIC‑Wachstum und möglichem neuen ATH vor 2030.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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