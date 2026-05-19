Western Digital Aktie leidet unter Verkäufen - 19.05.2026

Die Western Digital Aktie ist bisher um -3,00 % auf 380,33€ gefallen. Das sind -11,78 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Western Digital Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,86 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,00 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Western Digital Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +52,37 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,28 %. Im Jahr 2026 gab es für Western Digital bisher ein Plus von +160,57 %.

Während Western Digital deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,77 %. Damit gehört Western Digital heute zu den auffälligeren Werten.

Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,57 % 1 Monat +22,28 % 3 Monate +52,37 % 1 Jahr +774,58 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Stand: 19.05.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 345 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 130,98 Mrd.EUR € wert.

Speicheraktien gehörten zuletzt zu den heißesten KI-Wetten am Markt. Jetzt kippt die Stimmung plötzlich nach Aussagen des Seagate-Chefs.

Nach einer starken Phase zeigt die Western-Digital-Aktie zuletzt eine deutlich ruhigere Tendenz. Aktuell steht die wichtige 20-Tage-Linie im Fokus.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Samsung Electronics und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,43 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,43 %.

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Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.