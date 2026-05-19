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    Besonders beachtet!

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    Western Digital Aktie leidet unter Verkäufen - 19.05.2026

    Am 19.05.2026 ist die Western Digital Aktie, bisher, um -3,00 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Western Digital Aktie.

    Besonders beachtet! - Western Digital Aktie leidet unter Verkäufen - 19.05.2026
    Foto: 627073892

    Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

    Western Digital Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.05.2026

    Die Western Digital Aktie ist bisher um -3,00 % auf 380,33 gefallen. Das sind -11,78  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Western Digital Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,86 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,00 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Obwohl die Western Digital Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +52,37 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,28 %. Im Jahr 2026 gab es für Western Digital bisher ein Plus von +160,57 %.

    Während Western Digital deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,77 %. Damit gehört Western Digital heute zu den auffälligeren Werten.

    Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,57 %
    1 Monat +22,28 %
    3 Monate +52,37 %
    1 Jahr +774,58 %
    Stand: 19.05.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Western Digital Aktie

    Es gibt 345 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 130,98 Mrd.EUR € wert.

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    Western Digital unter Druck: Kommt jetzt die Abkühlung?


    Nach einer starken Phase zeigt die Western-Digital-Aktie zuletzt eine deutlich ruhigere Tendenz. Aktuell steht die wichtige 20-Tage-Linie im Fokus.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Samsung Electronics und Co.

    Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,43 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,43 %.

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    Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Western Digital

    -3,25 %
    -12,27 %
    +24,80 %
    +52,61 %
    +786,73 %
    +1.362,72 %
    +774,89 %
    +1.425,89 %
    +1.683,83 %
    ISIN:US9581021055WKN:863060
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