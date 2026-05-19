Börsen Update
Börsen Update Europa - 19.05. - TecDAX stark +1,04 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.565,76 PKT und steigt um +0,71 %.
Top-Werte: SAP +5,12 %, Bayer +2,67 %, Scout24 +2,41 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,01 %, Continental -1,83 %, Mercedes-Benz Group -1,18 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.688,53 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: Nemetschek +9,10 %, HENSOLDT +7,39 %, TKMS +5,92 %
Flop-Werte: Hochtief -3,12 %, Nordex -2,53 %, Deutz -2,47 %
Der TecDAX steht bei 3.922,18 PKT und gewinnt bisher +1,04 %.
Top-Werte: ATOSS Software +11,07 %, Nemetschek +9,10 %, HENSOLDT +7,39 %
Flop-Werte: Ottobock -12,20 %, SMA Solar Technology -7,83 %, SUESS MicroTec -5,56 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.874,20 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: SAP +5,12 %, Adyen Parts Sociales +4,20 %, Prosus Registered (N) +3,18 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,01 %, UniCredit -1,44 %, ASML Holding -1,43 %
Der ATX steht bei 5.884,24 PKT und gewinnt bisher +0,41 %.
Top-Werte: OMV +1,26 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,79 %, Lenzing +0,63 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -3,10 %, Palfinger -2,41 %, STRABAG -2,20 %
Der SMI steht bei 13.377,41 PKT und gewinnt bisher +0,61 %.
Top-Werte: Lonza Group +3,52 %, Partners Group Holding +1,65 %, Nestle +1,43 %
Flop-Werte: Swiss Life Holding -0,68 %, Kuehne + Nagel International -0,51 %, Logitech International -0,29 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.028,95 PKT und steigt um +0,19 %.
Top-Werte: Capgemini +4,73 %, Thales +4,06 %, Publicis Groupe +3,77 %
Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -2,18 %, LEGRAND -1,25 %, STMicroelectronics -1,25 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.085,46 PKT und steigt um +0,67 %.
Top-Werte: Getinge (B) +1,83 %, Securitas Shs(B) +1,48 %, Telia Company +1,39 %
Flop-Werte: Tele2 (B) -1,48 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -1,36 %, Skanska (B) -0,95 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.570,00 PKT und fällt um -0,18 %.
Top-Werte: Viohalco +4,40 %, Jumbo +1,98 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,83 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,70 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,03 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,37 %
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