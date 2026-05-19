Verzicht auf Diätenerhöhung soll richtiges Signal geben

BERLIN (dpa-AFX) - In der Unionsfraktion wird überlegt, den geplanten Verzicht auf die Erhöhung der Abgeordnetendiäten zeitlich mit Reformbeschlüssen zu koppeln, die Bürgern und anderen Gruppen etwas abverlangen. Als Beispiel nannte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Es gehe um die Frage, wie es gelingen könne, mit dem Aussetzen der Diätenerhöhung in diesem Jahr "das richtige Signal zu setzen".

Der CSU-Politiker betonte: "Ich verstehe, wenn wir im Land eine Debatte haben, wo die Menschen sagen, jetzt, wo jeder seinen Beitrag leisten muss, erwarten wir das auch als Signal vom Bundestag." Würde man die Aussetzung der Diätenerhöhung im Zusammenhang mit der GKV-Reform beschließen, gäbe der Bundestag ein solches Signal.