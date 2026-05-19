ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Delivery-Hero-Ziel auf 39,10 Euro - 'Overweight'
- Barclays hebt Kursziel Delivery Hero auf 39,10
- Einstufung bleibt Overweight laut Barclays Analyst
- Talabat-Ziel unterstreicht Wertschöpfung im Konzern
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 35,50 auf 39,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross verwies am Montagabend auf das gestiegene Kursziel für die Tochter Talabat. Es gebe in diesem Jahr noch immer Möglichkeiten der Wertschöpfung innerhalb der Konzernstruktur. Eine höhere Beteiligung von Uber erinnere an den strategischen Wert der Vermögensbestände./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 22:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 31,51 auf Tradegate (19. Mai 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +37,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +51,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 9,44 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -9,56 %/+25,97 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 39,10 Euro
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)