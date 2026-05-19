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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays hebt Ziel für Bayer auf 50 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays hebt Bayer Kursziel auf 50 Euro leicht an
    • Q1 Gewinn übertrifft Erwartungen, Prognose bleibt
    • Kurs hängt von Glyphosat-Gerichtsentscheiden im Juni ab
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt Ziel für Bayer auf 50 Euro - 'Overweight'
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bayer habe mit der Gewinnentwicklung im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, aber die Prognose aufgrund des ungewissen Konjunktur- und Verbraucherumfelds nicht verändert, schrieb Charles Pitman-King in seinem Kommentar vom Montagabend. Der Aktienkurs hänge nun ab von den Glyphosat-Gerichtsentscheiden im Juni./rob/ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 20:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 38,93 auf Tradegate (19. Mai 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +4,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 38,02 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +16,43 %/+34,54 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00, was eine Steigerung von +29,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Unsicherheit durch die bevorstehende Supreme‑Court‑Entscheidung und Opt‑out‑Frist sowie deren Kursauswirkung, wiederkehrende Eröffnungseinbrüche mit Vormittags-Erholung, solide Q1‑Zahlen, starke Pharma-/Crop‑Pipeline (u.a. FDA‑Priority‑Review für Sevabertinib), Bewertungen (JPMorgan Ziel €50, EV‑Schätzung ~€100 Mrd.), und Schuldenabbau als Kurstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

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