Barclays hebt Ziel für Bayer auf 50 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 38,93 auf Tradegate (19. Mai 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +4,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 38,02 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +16,43 %/+34,54 % bedeutet.