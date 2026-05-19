ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Bayer auf 50 Euro - 'Overweight'
- Barclays hebt Bayer Kursziel auf 50 Euro leicht an
- Q1 Gewinn übertrifft Erwartungen, Prognose bleibt
- Kurs hängt von Glyphosat-Gerichtsentscheiden im Juni ab
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bayer habe mit der Gewinnentwicklung im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, aber die Prognose aufgrund des ungewissen Konjunktur- und Verbraucherumfelds nicht verändert, schrieb Charles Pitman-King in seinem Kommentar vom Montagabend. Der Aktienkurs hänge nun ab von den Glyphosat-Gerichtsentscheiden im Juni./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 20:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 38,93 auf Tradegate (19. Mai 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +4,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 38,02 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +16,43 %/+34,54 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 50 Euro
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Ich würde es nicht "verpufft" nennen. Die operative Performance Bayers ist aktuell schlichtweg nicht der Kurstreiber. Davon ab waren die Zahlen nun auch nicht so stark, dass sie direkt einen ununterbrochenen, steilen Anstieg gerechtfertigt hätten. Sie waren sehr solide und eine insgesamt leicht positive Überraschung. Aber mehr eben auch nicht.