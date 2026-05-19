EU-Parlament beschließt härtere Zollregeln für Stahlimporte
- EU-Parlament beschließt strengere Stahlschutzregeln
- Zollfreie Einfuhrmenge wird auf 18,3 Mio Tonnen begrenzt
- Übermengen werden mit 50 Prozent Strafzoll belegt
STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europäische Parlament hat schärfere Regeln zum Schutz der Stahlindustrie vor billiger Konkurrenz aus Ländern wie China beschlossen. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte in Straßburg dafür, dass deutlich weniger Stahl zollfrei in die EU eingeführt werden darf und darüber hinausgehende Importe mit einem höheren Strafzoll als bisher belegt werden. Die Neuregelung war zuvor mit den Mitgliedstaaten ausgehandelt worden, nun folgte mit der Abstimmung die formale Annahme des Kompromisses.
Besonders aus China, Indien und der Türkei importierter günstiger Stahl macht den europäischen Herstellern zu schaffen. Mit den neuen Regeln will die EU den europäischen Markt vor globaler Überproduktion schützen. Es geht auch darum, Arbeitsplätze zu sichern.
Die aktuellen Regelungen laufen zum 30. Juni aus. Nach den neuen Vorgaben wird die zollfreie Einfuhrmenge auf 18,3 Millionen Tonnen pro Jahr begrenzt. Das sind etwa 47 Prozent weniger als bisher. Mengen, die diese Grenze überschreiten, sollen mit einem Strafzoll von 50 Prozent belegt werden, doppelt so viel wie bisher.
Damit die neuen Regeln in Kraft treten können, müssen die Mitgliedstaaten noch formell zustimmen./vni/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 10,67 auf Tradegate (19. Mai 2026, 14:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +6,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,46 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,62 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -5,48 %/+32,33 % bedeutet.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten für das Stahlgeschäft in Europa besserten sich zwar strukturell, die geopolitischen Spannungen bremsten jedoch die Erholung und verzögerten die Gewinndynamik ins Jahr 2027 und danach, schrieb Tommaso Castello am Freitagabend. Die Umsetzung im Bereich Steel Europe bleibe zwar ein Kurstreiber, der Wert des Anteils an TK Elevator sorge allerdings für einen Puffer gegen Rückschläge. Zudem zeichne sich eine Abspaltung des Bereichs Materials Services immer konkreter ab./rob/ag/tih
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-05/68494725-aktie-im-fokus-thyssenkrupp-legen-zu-citigroup-sieht-kurstreiber-016.htm