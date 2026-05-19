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    INTERSHOP Communications: Stabiler Geschäftsverlauf und strategischer B2B-Schritt bei Hauptversammlung

    Intershop zieht Bilanz: Auf der Hauptversammlung 2025 zeigt der E-Commerce-Spezialist, wie er sich mit KI-gestütztem Agentic-B2B-Commerce für den Mittelstand neu ausrichtet.

    INTERSHOP Communications: Stabiler Geschäftsverlauf und strategischer B2B-Schritt bei Hauptversammlung
    Foto: INTERSHOP Communications AG
    • Intershop Communications AG hat ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten und präsentierte die Entwicklungen des Geschäftsjahres 2025 sowie die Pläne für 2026.
    • Der Fokus liegt auf der strategischen Positionierung als führender Anbieter im Bereich Agentic-B2B-Commerce für den Mittelstand, unterstützt durch das Spring Release 2026 mit erweiterten KI-Agenten und Copiloten.
    • Trotz eines rückläufigen Geschäftsverlaufs 2025 konnte der Cloud-Auftragseingang gesteigert und die Kostenbasis durch Personalmaßnahmen gesenkt werden, was im ersten Quartal 2026 zu einem positiven EBIT von 0,1 Mio. Euro führte.
    • Der operative Cashflow verbesserte sich deutlich auf 2,9 Mio. Euro im ersten Quartal 2026.
    • Hans Jürgen Rieder wurde mit großer Mehrheit in den Aufsichtsrat gewählt; die Beteiligung an der Hauptversammlung lag bei 61 % des Grundkapitals.
    • Die vollständigen Abstimmungsergebnisse sind auf der Intershop-Website verfügbar.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei INTERSHOP Communications ist am 19.05.2026.

    Der Kurs von INTERSHOP Communications lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,34 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,0850EUR das entspricht einem Minus von -0,91 % seit der Veröffentlichung.


    INTERSHOP Communications

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