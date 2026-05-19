Aegis Critical Energy Defence beruft Ramtin Rasoulinezhad in sein Board of Directors

Vancouver, British Columbia – 19. Mai 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) („Aegis“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 2. April 2026 Herrn Ramtin Rasoulinezhad in das Board of Directors des Unternehmens berufen hat.

Wie bereits angekündigt, stärkt die Ernennung von Herrn Rasoulinezhad das Unternehmen auf seiner Mission, sichere, resiliente und cyberresistente Energieplattformen für Energiesouveränität, Verteidigung, nationale Sicherheit und missionskritische Einsätze bereitzustellen.

Herr Rasoulinezhad hat sich als Führungsexperte und CEO im Technikbereich auf den Aufbau von sicheren und besonders zuverlässigen Energieplattformen für kritische Infrastruktureinrichtungen spezialisiert. Er verfügt über umfangreiche Führungserfahrungen in der Konzeption, Integration und Implementierung fortschrittlicher Energiesysteme in den Bereichen Energieversorgung, Öl und Gas, Schifffahrt und Verteidigung.

Im Laufe seiner Karriere war Herr Rasoulinezhad unter anderem in leitender Stellung in Energie- und Infrastrukturprojekte eingebunden, die von großformatigen Industriebauten über Hybridenergiesysteme bis hin zu Energieplattformen der nächsten Generation reichten und einen Gesamtwert von über 1 Mrd. $ ausmachten. Sein Kompetenzbereich erstreckt sich von großen Raffinerie- und Industrieprojekten über moderne Batteriesysteme und Mikronetze bis hin zu missionskritischen Energielösungen.

Erfahrungen sammelte er unter anderem in der:

- Leitung großformatiger Industrie- und Energieprojekte, einschließlich komplexer elektrischer und messtechnischer Systeme für kritische Infrastruktureinrichtungen;

- Entwicklung und Implementierung erneuerbarer Energie- und Hybridenergiesysteme bei Versorgungs- und Industrieunternehmen sowie an abgelegenen Einsatzorten;

- Aufsicht über die Fertigung und Auslieferung modularer Energiesysteme für Anwendungen in den Bereichen Energieversorgung, Gesundheitswesen, Verteidigung und Netzinfrastruktur;

- Planung, Entwicklung und Vermarktung moderner Batterie- und Hybridenergielösungen für die Schifffahrt und missionskritische Umgebungen;