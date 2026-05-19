Fury treibt das metallurgische Testprogramm im Goldprojekt Eau Claire in Quebec

TORONTO, Kanada – 19. Mai 2026 – Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mi ... – freut sich bekannt zu geben, dass es mit zusätzlichen metallurgischen Testarbeiten begonnen hat, um das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Goldprojekt Eau Claire („Eau Claire“ oder das „Projekt“) weiter in Richtung Machbarkeitsstudie voranzutreiben.

Fury hat SGS Canada Inc. (SGS) beauftragt, ein umfassendes metallurgisches Testprogramm zur Unterstützung der Machbarkeitsarbeiten für Eau Claire durchzuführen, das an frühere Testarbeiten anknüpft, auf die in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) des Projekts Bezug genommen wurde (siehe Pressemitteilung vom 2. September 2025). Das Programm wird die Machbarkeits- und Entwicklungsplanung für das Projekt unterstützen, das sich in der Region Eeyou-Istchee/James Bay in Quebec befindet.

Das Programm, das etwa drei Monate dauern wird, wird durchgeführt, um die Eigenschaften des Erzes besser zu verstehen, was Fury die Möglichkeit gibt, eine eigene Mühle zu errichten oder das Erz in Lohnmühlen aufbereiten zu lassen. Die Testarbeiten ergänzen das für die PEA abgeschlossene erste metallurgische Programm mit dem Ziel, die Wiederholbarkeit der Ergebnisse nachzuweisen und fehlende Informationen zu liefern, die auf der Vor-Machbarkeitsstufe erforderlich sind. Das Programm soll die Daten liefern, die erforderlich sind, um:

- Optimierung der Erzaufbereitung: Bestimmung der Zerkleinerungsparameter (einschließlich des Mahlarbeitsindex), Bewertung der Mahlgröße und Beurteilung der Aufbereitungsfließbilder (Schwerkraft, Flotation und Laugung), um die Goldausbeute zu maximieren.

- Unterstützung des Abraummanagements: Charakterisierung des Abraums hinsichtlich Umweltverträglichkeit, Fest-Flüssig-Trennung, Rheologie und Eignung für die Pastenverfüllung.

- Bestätigung der Einhaltung von Umweltvorschriften: Durchführung detaillierter Umweltuntersuchungen zur Unterstützung der Einhaltung geltender behördlicher Anforderungen.

Die Ergebnisse werden zudem eine solide Grundlage für die Entwicklung eines vollständigen Prozessablaufplans bilden, der auf detaillierten Auslegungskriterien basiert und die Erstellung von Massen- und Wasserbilanzen sowie die Dimensionierung der Anlagenkomponenten ermöglicht, die für die Anordnung und Auslegung der Prozessanlage erforderlich sind.