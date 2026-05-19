ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt AMS-Osram auf 'Overweight' - Ziel 23,60 Franken
- JPMorgan hebt Kursziel AMS-Osram auf 23,60 Franken
- Aktien hochgestuft von Neutral auf Overweight
- KI-Photonik und MicroLED mit Umsatz +10% EBIT +29%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram auf 23,60 Franken verdoppelt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Chancen im Bereich KI-Photonik würden immer realer, größer und schneller als gedacht, schrieb Analyst Craig McDowell am Montagabend. Hinzu komme ein größerer Wachstumsbeitrag durch MicroLED Smartbrillen. Im Optimalfall kann er sich die AMS-Umsätze bis 2028 um bis zu 10 Prozent über dem Marktkonsens vorstellen und das operative Ergebnis um bis zu 29 Prozent./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ams-OSRAM Aktie
Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 21,00 auf Tradegate (19. Mai 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ams-OSRAM Aktie um +6,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +68,30 %.
Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,571CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000CHF was eine Bandbreite von -52,15 %/-61,72 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 23,60 Euro
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