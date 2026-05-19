JPMorgan hebt AMS-Osram auf 'Overweight' - Ziel 23,60 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ams-OSRAM Aktie

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 21,00 auf Tradegate (19. Mai 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ams-OSRAM Aktie um +6,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +68,30 %.

Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,571CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000CHF was eine Bandbreite von -52,15 %/-61,72 % bedeutet.