🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsams-OSRAM AktievorwärtsNachrichten zu ams-OSRAM

    ANALYSE-FLASH

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan hebt AMS-Osram auf 'Overweight' - Ziel 23,60 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Kursziel AMS-Osram auf 23,60 Franken
    • Aktien hochgestuft von Neutral auf Overweight
    • KI-Photonik und MicroLED mit Umsatz +10% EBIT +29%
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt AMS-Osram auf 'Overweight' - Ziel 23,60 Franken
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram auf 23,60 Franken verdoppelt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Chancen im Bereich KI-Photonik würden immer realer, größer und schneller als gedacht, schrieb Analyst Craig McDowell am Montagabend. Hinzu komme ein größerer Wachstumsbeitrag durch MicroLED Smartbrillen. Im Optimalfall kann er sich die AMS-Umsätze bis 2028 um bis zu 10 Prozent über dem Marktkonsens vorstellen und das operative Ergebnis um bis zu 29 Prozent./rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 00:15 / BST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ams-Osram AG!
    Long
    17,06€
    Basispreis
    2,64
    Ask
    × 8,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    20,97€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 7,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ams-OSRAM Aktie

    Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 21,00 auf Tradegate (19. Mai 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ams-OSRAM Aktie um +6,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +68,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,571CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000CHF was eine Bandbreite von -52,15 %/-61,72 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 23,60 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ams-OSRAM - A40QVT - AT0000A3EPA4

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ams-OSRAM. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan hebt AMS-Osram auf 'Overweight' - Ziel 23,60 Franken Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram auf 23,60 Franken verdoppelt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Chancen im Bereich KI-Photonik würden immer realer, größer und schneller als gedacht, schrieb Analyst …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     