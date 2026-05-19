Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 96 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 79,10 auf Tradegate (19. Mai 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um +2,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,95 %.

Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..

HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +13,78 %/+21,37 % bedeutet.