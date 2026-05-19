ANALYSE-FLASH
Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 96 Euro
- Baader Bank belässt Hornbach auf Add mit 96 Euro
- Gedämpfter Ausblick bereinigtes Ebit auf Vorjahr
- Sinkender Analystenkonsens und Marktanteilsgewinne
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach finalen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Nachdem schon Eckdaten bekannt gewesen seien, verwies Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf den gedämpften Ausblick des Baumarktkonzerns. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) werde demnach nur auf Vorjahresniveau erwartet, schrieb der Experte. Was die Gewinnentwicklung betrifft, rechnet er mit einem sinkenden Analystenkonsens. Er erwähnte aber auch anhaltende Marktanteilsgewinne./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 79,10 auf Tradegate (19. Mai 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um +2,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,95 %.
Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..
HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +13,78 %/+21,37 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 96 Euro
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Community Beiträge zu HORNBACH Holding - 608340 - DE0006083405
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Bin seit heute mit dabei - mMn trotz Konsumflaute guter, eher defensiver Wert.
Herr Hornbach hat u.a. folgende Aussage in dem Interview getroffen auf die Frage: