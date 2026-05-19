Adobe Aktie steigt auf 224,45€ - 19.05.2026

Die Adobe Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,26 % auf 224,45€. Damit gewinnt die Aktie +4,95 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Adobe Aktie. Nach einem Plus von +3,03 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 224,45€, mit einem Plus von +2,26 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der Adobe Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -2,00 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,40 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Adobe -26,67 % verloren.

Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,88 % 1 Monat +8,40 % 3 Monate -2,00 % 1 Jahr -40,71 %

Informationen zur Adobe Aktie

Stand: 19.05.2026, 14:42 Uhr

Es gibt 404 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 90,36 Mrd. € wert.

Die Bank of America hat am Montag die Aktie von Software-Spezialist ServiceNow in ihre Coverage aufgenommen. Aus diesen Gründen raten die Experten zum Kauf.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Salesforce und Co.

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,87 %. Salesforce notiert im Plus, mit +2,31 %. Alphabet notiert im Plus, mit +1,43 %. Microsoft legt um +1,22 % zu Oracle notiert im Plus, mit +0,04 %.

Adobe Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.