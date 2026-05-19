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    Besonders beachtet!

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    SUESS MicroTec Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 19.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SUESS MicroTec Aktie bisher Verluste von -5,57 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.

    Besonders beachtet! - SUESS MicroTec Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 19.05.2026
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

    Wie hat sich die SUESS MicroTec-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die SUESS MicroTec Aktie notiert aktuell bei 84,70 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,57 % nachgegeben, was einem Verlust von -5,00  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute bei der SUESS MicroTec Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die SUESS MicroTec Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +79,46 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +2,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SUESS MicroTec eine positive Entwicklung von +125,97 % erlebt.

    SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,43 %
    1 Monat +37,16 %
    3 Monate +79,46 %
    1 Jahr +123,12 %
    Stand: 19.05.2026, 14:43 Uhr

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,62 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 19.05. - TecDAX stark +1,04 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Nvidia-Aktie vor Zahlen – explodiert der Kurs erneut?


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,23 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,66 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -0,66 %.

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    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SUESS MicroTec

    -6,02 %
    -2,90 %
    +30,02 %
    +70,12 %
    +111,51 %
    +266,74 %
    +246,28 %
    +1.040,14 %
    +244,77 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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