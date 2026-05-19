SUESS MicroTec Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 19.05.2026

Die SUESS MicroTec Aktie notiert aktuell bei 84,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,57 % nachgegeben, was einem Verlust von -5,00 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute bei der SUESS MicroTec Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die SUESS MicroTec Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +79,46 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +2,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SUESS MicroTec eine positive Entwicklung von +125,97 % erlebt.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,43 % 1 Monat +37,16 % 3 Monate +79,46 % 1 Jahr +123,12 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 19.05.2026, 14:43 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,62 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Nvidia-Aktie steht vor einem der wichtigsten Termine des Quartals, denn morgen veröffentlicht der KI-Chipgigant seine neuen Geschäftszahlen. Nach der außergewöhnlichen Rallye der vergangenen Monate richten sich die Blicke nun erneut auf Umsatzwachstum, Margen und die weitere Entwicklung des boomenden KI-Geschäfts. Besonders die Erwartungen des Marktes sind inzwischen enorm hoch, wodurch bereits kleine Abweichungen für […] The post Nvidia-Aktie vor Zahlen – explodiert der Kurs erneut? first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,23 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,66 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -0,66 %.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.