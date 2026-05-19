SFC Energy Aktie weiter im Aufwärtstrend - 19.05.2026

Mit einer Performance von +5,88 % konnte die SFC Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SFC Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,55 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 21,600€, mit einem Plus von +5,88 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

SFC Energy ist ein Anbieter von Brennstoffzellen- und Hybrid-Energielösungen für Industrie, Verteidigung und Mobilität. Kernprodukte sind methanol- und wasserstoffbasierte Brennstoffzellen samt Power-Management. Marktstellung: Nischenführer bei netzfernen, zuverlässigen Off-Grid-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Plug Power, Nedstack. USP: robuste, langjährig erprobte Systeme, Methanolkompetenz, integrierte Komplettlösungen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SFC Energy einen Gewinn von +61,31 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +25,14 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,43 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +79,38 % gewonnen.

SFC Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +25,14 % 1 Monat +34,43 % 3 Monate +61,31 % 1 Jahr -16,84 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SFC Energy Aktie

Stand: 19.05.2026, 14:44 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um steigende Verteidigungsorders für SFC Energy und deren Auswirkungen auf Umsatz, EBITDA und Bewertung. Polaris-/US-ULTV-Kooperationen, Ukraine-Aufträge und NATO-Partnerschaften legen nahe, dass mobile Brennstoffzellensysteme stärker nachgefragt werden. 2026-Guidance: Umsatz 163–175 Mio., EBITDA 29–34 Mio. EUR. Skepsis zur Umsetzung bleibt; Kursziele liegen teils bei ca. 28 EUR, Einstiegsdiskussionen um 17–22 EUR.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SFC Energy eingestellt.

Informationen zur SFC Energy Aktie

Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 378,05 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von SFC Energy

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,43 %. Plug Power notiert im Minus, mit -1,15 %. Bloom Energy (A) notiert im Minus, mit -2,03 %.

SFC Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.