TeamViewer Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,16 % - 19.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von +4,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +3,57 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 5,8850€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die TeamViewer Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +24,32 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +9,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,49 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TeamViewer -5,83 % verloren.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,38 % 1 Monat +17,49 % 3 Monate +24,32 % 1 Jahr -47,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Stand: 19.05.2026, 14:44 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Debatte um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten von TeamViewer. Nutzer nennen persönliche faire Werte (ca. 12 €) und beobachten einen Kurs um 16 €, diskutieren Verkaufssignale erst über 20 € bzw. Geduld bei Short- oder 5%-Rate; weitere halten bei Kursen um 10–12 € Plus. Technische Signale (200‑Tage-Linie, Chart) werden diskutiert. Auch der strategische Wert der 1E‑Übernahme, Synergien und deren Auswirkungen auf Fundamentaldaten wird argwöhnisch bewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft und Co.

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,29 %.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.