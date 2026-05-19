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    BAADER BANK stuft Hornbach Holding auf 'Add'

    BAADER BANK stuft Hornbach Holding auf 'Add'
    Foto: Siarhei - 356130783
    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach finalen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Nachdem schon Eckdaten bekannt gewesen seien, verwies Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf den gedämpften Ausblick des Baumarktkonzerns. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) werde demnach nur auf Vorjahresniveau erwartet, schrieb der Experte. Was die Gewinnentwicklung betrifft, rechnet er mit einem sinkenden Analystenkonsens. Er erwähnte aber auch anhaltende Marktanteilsgewinne./tih/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 79,10EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Volker Bosse
    Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 96
    Kursziel alt: 96
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 96,00, was eine Steigerung von +21,67% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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