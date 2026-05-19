BAADER BANK stuft Hornbach Holding auf 'Add'
Foto: Siarhei - 356130783
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach finalen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Nachdem schon Eckdaten bekannt gewesen seien, verwies Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf den gedämpften Ausblick des Baumarktkonzerns. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) werde demnach nur auf Vorjahresniveau erwartet, schrieb der Experte. Was die Gewinnentwicklung betrifft, rechnet er mit einem sinkenden Analystenkonsens. Er erwähnte aber auch anhaltende Marktanteilsgewinne./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
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Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 79,10EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 96
Kursziel alt: 96
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 96
Kursziel alt: 96
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Zeitrahmen: 12m
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