Aktien New York Ausblick
Kursverluste - Unsicherheiten im Iran-Krieg halten an
- US-Aktien mit Kursverlusten wegen Iran-Konflikt
- Ölpreise leicht gesunken, bleiben aber weiter hoch
- Nvidia vor Quartalszahlen schwächer, Alphabet stärkt
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem zurückhaltenden Wochenstart zeichnen sich an den US-Aktienmärkten am Dienstag Kursverluste ab. Dass es zunächst keinen neuen Angriff der USA auf den Iran geben soll, hatte die Börsen in den USA bereits am Vortag nur wenig gestützt. Die Ölpreise sind daraufhin zwar etwas gesunken, liegen aber weiterhin auf hohem Niveau. Die damit verbundenen Inflationsängste trüben die Stimmung an den Märkten.
US-Präsident Donald Trump hatte am Montagabend mitgeteilt, dass er einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran vorerst abgesagt habe. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, den Angriff um wenige Tage zu verschieben. Es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.
"Anleger sehnen ein Ende des Konflikts im Nahen Osten herbei", so Dan Coatsworth, Marktstratege bei AJ Bell. Dies dürfte dazu beitragen die Ölpreise zu senken, die Spekulationen über Zinserhöhungen zu dämpfen und den Fokus wieder auf das Wirtschaftswachstum zu lenken. Bislang ziehe sich der Konflikt aber weiter hin, was die Anleger verunsichere.
Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisiert der Broker IG für den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial ein leichtes Minus von 0,2 Prozent auf 49.581 Punkte. Die Indikation für den Nasdaq 100 liegt 0,8 Prozent niedriger bei 28.768 Zählern.
Unter den Einzelwerten stiegen die Aktien von Alphabet vorbörslich um 0,5 Prozent. Die Tochter Google und der Finanzinvestor Blackstone wollen zusammen Rechenzentren für Künstliche Intelligenz aufbauen. Die Blackstone-Aktie gewann zuletzt 1,0 Prozent.
Die Titel von Nvidia gaben vor der Startglocke 1,1 Prozent nach. Der Halbleiterriese legt am Mittwoch die mit Spannung erwarteten Zahlen für das erste Quartal vor.
Home Depot lagen zuletzt 0,9 Prozent im Minus. Die Baumarktkette hat im ersten Quartal erneut die Zurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen. Ergebnisseitig schlug sich das Unternehmen aber besser als gedacht.
Amer Sports stiegen um 3,6 Prozent. Der Hersteller von Sportartikeln hat die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Zudem übertrafen die Quartalszahlen die Erwartungen.
Hyperliquid Strategies profitierten von Gerüchten, wonach die US-Börsenaufsicht den Handel mit Krypto-Versionen von Aktien vorbereite. Für die Titel ging es zuletzt um 11,8 Prozent nach oben.
Die Papiere von Agilysys machten vor der Startglocke einen Sprung um 22 Prozent nach oben, nachdem der Software-Anbieter für das Gastgewerbe Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt hat. Die Aktien des Vermögensverwalters XP gaben indes nach Geschäftszahlen fünf Prozent nach./err/bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 344,9 auf Tradegate (19. Mai 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,02 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,60 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,78USD. Von den letzten 9 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +16,19 %/+58,45 % bedeutet.
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Hallo
Dividenden-Depot vonHS im April 2026
- Organon & Co. Inc.: die starke Tagesentwicklung einmal mit über +15% und später nochmal mit über +30% standen im direkten Zusammenhang mit der geplanten Übernahme durch einen indischen Pharmakonzern.
- Intel Corp.: ein massives Übertreffen des erwarteten Umsatzes und des Gewinns bei den Quartalszahlen führte zu deutlich über +20% Tagesplus und später entdeckte ich zwei Mal weitere +10% Tageszwachs, weil Apple eine TSMC‑Alternative suchte und nochmals weil Intel neue AI‑Chips ankündigte.
- Dow Inc.: Der Tagesrückgang von -10% schien mit der angekündigten Öffnung der Straße von Hormus im Iran-Krieg und sinkenden Preisen zusammen zu hängen.
- LyondellBasell Industries N.V.: die -10% Verlust resultierenden aus schwächeren Quartalszahlen.
- IBM Corp.: für die fast -10% Rückgang waren ebenfalls die Quartalszahlen mit schwächeren Umsätzen verantwortlich.
- Alexandria Real Estate Equities Inc.: Die über -10% weniger waren auch hier die Quartalszahlen, verbunden mit schächeren Analystenbewertungen.
Vielleicht gab es noch mehr solche extreme Tagesschwankungen, die mir aber vielleicht entgangen waren...?
Bei den TOP-5-Aktien[/green] kam es im Vergleich zum Vormonat im ersten Monat des zweiten Quartals 2026 zu folgenden Veränderungen bei der Jahresperformance:
Leider befinden sich noch nicht so viele Aktien der Top-Monats-Performer in meinem Depot. Bei denen hatte sich Organon & Co. Inc. im April 2026 sogar von -13,63% Jahresverlust ins Plus hoch katapultiert. Dow Inc. und Equinor ASA gaben ab, hielten sich aber dennoch in den TOP 5, während LyondellBasell Industries N.V. mit +71,78% auf Platz 6 (2.) zurückfiel. Für Petroleo Brasileiro SA reichte selbst eine Verbesserung auf +63,36% Jahresplus nur noch für Platz 8 (5.).
Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2026 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.
Shelly Group Aktie……WKN: A2DGX9 ISIN: BG1100003166
https://www.onvista.de/news/2026/05-12-roundup-shelly-steigert-gewinn-deutlich-aktienkurs-steigt-deutlich-0-10-26510950?utm_source=ov&utm_medium=android%20app&utm_campaign=share
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20260513135352-shelly-26-02.png
2026-05-13 SOFIA (dpa-AFX) - Shelly hat zum Jahresstart dank eines verbesserten Produktmix und bilanzieller Änderungen deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte im ersten Quartal im Jahresvergleich um 30,4 Prozent auf 8,6 Millionen Euro, wie das seit April im SDax notierte Unternehmen am Montagabend mitteilte. Die Aktie legte am Dienstag kräftig zu.
Am Vormittag kletterte der Kurs viereinhalb Prozent auf 62,70 Euro nach oben. Mit dem Anstieg baute das Papier die Gewinne seit dem Zwischentief im März auf fast 40 Prozent aus. Seit April 2025 hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Das Unternehmen kommt auf einen Börsenwert von etwas mehr als 1,1 Milliarden Euro.
Unter dem Strich sprang der Gewinn um ein Drittel auf 7,5 Millionen Euro hoch. Mitte April hatte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits ein Umsatzplus von 26 Prozent auf 33,3 Millionen Euro bekanntgegeben.
Das erwartete Wachstum im Geschäftsjahr 2026 werde sich weiterhin stärker auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren, hieß es in der Mitteilung weiter. Shelly verwies auf geplante Produkteinführungen im zweiten Quartal und in der zweiten Jahreshälfte.
Außerdem sei die internationale Vertriebsstruktur gestärkt worden, so habe das Installateur-Netzwerk im ersten Quartal um 1.400 auf 6.700 Mitglieder zugelegt. Shelly rechnet für 2026 weiter mit einem Umsatz von 195 bis 205 Millionen Euro und einem operativen Gewinn von 47 bis 52 Millionen Euro.
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS