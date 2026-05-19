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    Precisely optimiert Kundenkommunikation durch AWS-Bereitstellung

    Dies ermöglicht eine modernisierte Kundenkommunikation mit größerer Reichweite, höherer Leistungsfähigkeit und besserer Kontrolle, ohne Governance oder Compliance zu vernachlässigen.

    BURLINGTON, Mass., 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, gab heute bekannt, dass EngageOne Compose und EngageOne Vault nun auf Amazon Web Services (AWS) bereitgestellt werden können. Regulierte Unternehmen können das Customer Communications Management (CCM) direkt in ihren eigenen AWS-Umgebungen betreiben, ohne eine Umstellung der Plattform vornehmen oder Daten außerhalb der etablierten Governance-Grenzen verlagern zu müssen. Indem Kommunikationsdaten innerhalb vertrauenswürdiger Cloud-Umgebungen unter Kontrolle und zugänglich bleiben, unterstützt diese Version Unternehmen dabei, KI-gesteuerte Kommunikation, Automatisierung und zukünftige Initiativen zur Kundenbindung umzusetzen.

    Precisely is the global leader in data integrity, providing accuracy, consistency, and context in data for 12,000 customers in more than 100 countries, including 93 of the Fortune 100.

    Unternehmen in regulierten Branchen stehen unter steigendem Druck, ihre Kundenkommunikation in die Cloud zu verlagern. Dennoch sind viele gezwungen, sich zwischen SaaS-Lösungen, die sensible Kommunikation außerhalb ihrer Kontrolle verlagern, und komplexen Migrationen, die Risiken, Kosten und Verzögerungen mit sich bringen, zu entscheiden. In beiden Fällen müssen Unternehmen entweder Abstriche bei der Governance machen oder erhebliche Investitionen in den Wiederaufbau bewährter Kommunikationssysteme tätigen.

    Precisely begegnet dieser Herausforderung, indem es ermöglicht, dass die CCM-Lösungen EngageOne Compose und EngageOne Vault direkt auf AWS innerhalb der eigenen AWS-Umgebungen der Kunden ausgeführt werden. Dieses Modell ermöglicht es Unternehmen, Kommunikations-Workloads in die Cloud zu verlagern und dabei bestehende Investitionen sowie Arbeitsabläufe beizubehalten.

    „Regulierte Unternehmen benötigen einen klaren Weg, um ihre Kundenkommunikation in der Cloud weiterzuentwickeln, ohne dabei Governance oder Kontrolle zu beeinträchtigen", sagte Allan Christian, General Manager für EngageOne-Produkte bei Precisely. „Da EngageOne Compose und EngageOne Vault direkt in ihren eigenen AWS-Umgebungen laufen, können Unternehmen darauf aufbauen, was bereits funktioniert, und so Skalierbarkeit, höheren Durchsatz und geringeren Betriebsaufwand erzielen, während Migrationsrisiken und -kosten reduziert werden."

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    PR Newswire (dt.)
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