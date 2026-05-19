ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Bayer auf 'Kaufen' - Fairer Wert hoch auf 51 Euro
- DZ Bank hebt fairen Wert für Bayer auf 51 Euro
- Aktienrating von Halten auf Kaufen hochgestuft
- Starker Jahresstart und gesunkene Rechtsrisiken
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 44 auf 51 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Peter Spengler begründete seine Empfehlung am Dienstag mit dem starken Jahresstart des Pharma- und Agrarchemiekonzerns und verbesserten Perspektiven. Die Rechtsrisiken seien gesunken./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 38,70 auf Tradegate (19. Mai 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +4,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 38,02 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +16,73 %/+34,89 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 51 Euro
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Ich würde es nicht "verpufft" nennen. Die operative Performance Bayers ist aktuell schlichtweg nicht der Kurstreiber. Davon ab waren die Zahlen nun auch nicht so stark, dass sie direkt einen ununterbrochenen, steilen Anstieg gerechtfertigt hätten. Sie waren sehr solide und eine insgesamt leicht positive Überraschung. Aber mehr eben auch nicht.