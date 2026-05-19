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Energiekonzern zu verkaufen - Geht Uniper an Investoren?
BERLIN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Energieunternehmen zu verkaufen. Bei Interesse senden Sie bitte eine E-Mail". So ähnlich stand es jetzt in einer Verkaufsanzeige in der "Financial Times". Es geht um den (noch) verstaatlichten Energiekonzern Uniper , Deutschlands größten Gashändler. Die Anzeige aufgegeben hat das Bundesfinanzministerium. Es geht jetzt also los.
2022 wäre Uniper fast zusammengebrochen, als Russland nach dem Angriff auf die Ukraine kein Pipelinegas mehr lieferte und die Preise für Ersatzlieferungen in extreme Höhen schossen. Auf dem Spiel stand zeitweise die Gasversorgung von rund 1.000 Stadtwerken und Industrieunternehmen. Der deutsche Staat rettete das Unternehmen mit Milliarden-Beihilfen und wurde quasi Alleineigentümer.
Bund wird durch Verkauf mehrere Milliarden Euro einnehmen
Die EU hatte die Beihilfen damals unter vielen Auflagen erlaubt. Eine davon ist, dass Deutschland seine Beteiligung bis spätestens Ende 2028 auf höchstens 25 Prozent plus eine Aktie wieder reduzieren muss. Es wird damit gerechnet, dass der Bund durch den Verkauf der Mehrheit mehrere Milliarden Euro einnehmen wird. Doch wie verkauft man einen Energiekonzern am besten? Über die Börse oder doch lieber direkt an Investoren? Oder beides?
Am Dienstag erschien die Verkaufsanzeige. Mit der Veröffentlichung sei der offizielle Prozess zur Bestimmung der Nachfrage potenzieller Kaufinteressenten gestartet, erklärte eine Ministeriumssprecherin. Investoren könnten ihr Interesse jetzt bis zum 12. Juni, 12.00 Uhr mittags, registrieren lassen, hieß es in der Anzeige. Mit anderen Worten: Der Bund will jetzt wissen, wer sich einen direkten Einstieg bei Uniper vorstellen könnte.
Achtung, Käufer: Bund will Sperrminorität behalten
Ein Börsengang bleibe aber "weiterhin eine mögliche und gleichberechtigte Option", betonte die Sprecherin. Auch werde in der Anzeige klargestellt, dass der Bund nach Abschluss des Privatisierungsprozesses weiterhin 25 Prozent plus eine Aktie an der Uniper SE halten möchte. Die Bundesregierung werde sich damit eine Sperrminorität sichern.
Und noch eine Bedingung nennt das Ministerium in einer Stellungnahme: "Der Bund achtet im Verkaufsprozess darauf, dass die Zukunftsfähigkeit des Gesamtunternehmens und damit die Versorgungssicherheit Deutschlands gewahrt bleibt." Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuvor darüber unter Berufung auf eigene Informationen berichtet.
Uniper-Chef: Konzern jetzt "stabiler und klarer aufgestellt"
"Uniper freut sich über die heutige Ankündigung des Bundesministeriums der Finanzen", erklärte Uniper-Chef Michael Lewis in einem Statement des Unternehmens. Der Konzern sei nun stabiler, resilienter und strategisch klarer aufgestellt. Das Geschäft sei konsequent auf verlässliche Erträge ausgerichtet und Uniper verfüge über eine starke Bilanz. "Damit sind wir nicht nur wieder in der Lage, Dividenden auszuschütten, sondern können zugleich gezielt in Wachstum und Transformation investieren - mit einer klaren Strategie für nachhaltigen Wert und Versorgungssicherheit." Über Form und Zeitplan der Reprivatisierung entscheide aber der Bund, betonte der Konzern.
Arbeitnehmer lehnen Direktverkauf ab
Die Gewerkschaft Verdi hält dagegen weiterhin nichts von einem außerbörslichen Verkauf. Man wolle Uniper als ein starkes, selbstständiges Unternehmen erhalten, erklärte der Verdi-Bundesfachgruppenleiter Energiewirtschaft, Rolf Wiegand. "Daher fordern wir die Reprivatisierung im Rahmen eines erneuten Börsengangs, wobei der Bund eine Sperrminorität von mindestens 25 Prozent plus einer Aktie behalten soll."
Der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats Martin Geilhorn sagte der "Rheinischen Post" (Mittwoch): "Einen außerbörslichen Verkauf lehnen wir kategorisch ab". Man trete weiterhin vehement für einen erneuten Börsengang ein, "da die Unabhängigkeit von Uniper für uns essenziell ist, um die Rechte und Interessen unserer Mitarbeitenden zu schützen".
Die Linken-Bundestagsfraktion forderte, Uniper gar nicht zu verkaufen. Die Menschen ächzten unter Rekordpreisen, erklärte der finanzpolitische Fraktionssprecher, Christian Görke, laut einer Mitteilung. "Da wäre ein staatlicher Energiekonzern zeitgemäßer denn je, um mehr Kontrolle im Energiemarkt zu haben."
Uniper ist einer der größten Energiekonzerne Europas
Uniper handelt nicht nur mit Gas in großem Stil. Der Konzern betreibt auch Steinkohle- und Gaskraftwerke in Deutschland, Großbritannien und Schweden. Strom erzeugt Uniper auch aus Wasserkraft. In Schweden ist Uniper Mehrheitseigentümerin eines Atomkraftwerks. In Deutschland ist das Unternehmen auch größter Betreiber von Gasspeichern. Ende März beschäftigte die Firma mit Hauptsitz in Düsseldorf weltweit knapp 7.200 Menschen.
Und um noch einen dicken Energie-Brocken muss sich die Bundesregierung in den nächsten Jahren kümmern: Sefe GmbH heißt das Unternehmen, das sie ebenfalls im Zug der Gaskrise übernommen hat, früher war es eine Tochtergesellschaft des russischen Gaskonzerns Gazprom . Sefe ist die Abkürzung von "Securing Energy for Europe" (etwa: Energie für Europa sichern). Das Unternehmen ist einer der größten Gasimporteure Deutschlands. Auch Sefe muss der Bund bis Ende 2028 wieder weitgehend privatisieren.
Wie das gehen soll, ist aber noch offen: Die Bundesregierung werde im Reprivatisierungsprozess der Versorgungssicherheit Deutschlands und Europas Rechnung tragen, erklärte eine Sprecherin des für Sefe zuständigen Bundeswirtschaftsministeriums. "Dieser Prozess schließt die Prüfung verschiedener Optionen ein, die unvoreingenommen geprüft werden."/tob/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uniper Aktie
Die Uniper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 110,8 auf Lang & Schwarz (19. Mai 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uniper Aktie um +4,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Uniper bezifferte sich zuletzt auf 19,49 Mrd..
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... man hat nur die Option es wertlos ausbuchen zu lassen 🤔🧐 ... nö, da bin ich wie Kostolany und seinen Zarenanleihen, ... die irgendwann komischerweise inklusive Zins und Zinseszins bedient wurden obwohl der gute Mann natürlich über 90 werden musste 🤕🤒... naja, das schaffen wir doch hier alle auch oder? 😂 .... jedenfalls habe ich die aktuellen Kurse der Moskauer Börse von Norilsk Nickel (Nornickel ) und Mobile Telesystems (MBT) frisch auf dem Tisch !! kurze Umrechnung vom Faktor der ADRs oder GDRs und RUB vs. USD oder halt Euro ... da wird man echt sauer wenn man bedenkt wie viele Dividenden einem genommen wurden ... und zwar seit dem 1. März 2022 aus "Anlegerschutzgründen" ... also wenn Trump es schafft , dass die Amis ihre Kohle bekommen, dann bin ich mir hierzulande nicht mal sicher ob ich meine Anteile irgendwie loswerden kann 🤒 ... DANKE Uschi, für das 155.te Sanktionspaket (ob sie da selber noch dran glaubt? ... oder hört sie sich gerne in Englisch , was noch nicht mal astrein fließend ist und Französisch!?!) ... es ist wirklich hanebüchen was die EU hier mit ihren eigenen Bürgern abzieht , das ist doch ein Fehlschuss... welchen Sinn macht es denn eigene Bürger zu bestrafen ihnen Geld zu entziehen um zu sagen , wir haben Russland Finanzmittel entzogen ... NEIN, ihr habt sie reicher gemacht ... indem uns Putin irgendwann als unfreundlich bezeichnet hat und natürlich auch weiterhin tut 🤯 und uns tatsächlich "enteignen" will, weil er weiß, dass es die EU ja schon selbst gemacht hat ... da hilft dann wirklich nur noch so ein Volltrottel wie Trump ... aber so dumm wie die Medien ihn darstellen ist der ja gar nicht (zumindest nicht mit der Hereschar am Gefolgsleuten , inklusive Schwiegersohn, ... der ist Geschäftsmann und wir waren / sind Investoren! tja das mit den Bankgebühren ist natürlich wirklich total ärgerlich ... man zahlt, weiß gar nicht was rauskommt hat Papierkram ohne Ende und im Zweifelsfall verfällt alles wertlos .... und das sogar noch sinnlos🙈 ... ich hätte mich doch auch mit Verlust dessen schon entledigt ... aber mein ex-AG hat diese Papiere in seinem Betriebs-Altersvermögen ... danke schön! 🤕 .... das kann man wirklich nur mit viel Sport, Arbeit oder Alkohol inkl. Drogen ertragen ... okay Alkohol und Drogen sind nicht so toll ... aber sich tot ärgern bringt es auch nicht! Also MBT und Norilsk hätten mir und meiner BAV mittlerweile 23 TEUR brutto Dividende geschuldet ... und ohne Uschi etc. wären die auch gezahlt worden inklusive Steuern für den deutschen Fiskus!!! Mal vom aktuellen Gegenwert ganz zu schweigen, was die mir eigentlich noch schuldig sind, denn im Depot sehe ich ja noch immer die Anschaffungskosten und den derzeitigen Wert ( laut KI und leider nicht nur laut KI sondern de facto nicht handelbar) sehe ich übers Internet ... da wird die Galle ganz ganz grün🤒 ... also, abhaken, und hoffen dass das Gas noch bis in den März reicht 🥶 ... wir hatten hier in den letzten Tagen schon dreimal den Fehlercode "004 " ... der bedeutet es liegt ein Gasfluss Unterbruch vor 🧐 ... aber laut Netzagentur sind wir alle im grünen Bereich 😂😂😂 ... naja, zur Not habe ich noch den Gemeindewald vor der Tür, ... und bei Notlage, ist Holzdiebstahl kein Vergehen, sondern Notwehr (das ist natürlich keine richtig korrekte Aussage, sondern nur meine persönliche Meinung und die Meinung meiner Nachbarn!) Also, alles Gute und bleibt gesund und verlieren Sie nicht die Hoffnung wie Zamperoni immer sagt (O- text ist natürlich: " Bleiben Sie zuversichtlich" ) ... um das mal alles ganz präzise und sauber darzustellen. Hier sind keine Kriegstreiber , geschweige denn Befürworter unterwegs , hier sind keine Meuchelmörder unterwegs, hier sind keine Nazis unterwegs, hier sind nur Aktionäre unterwegs, die von den eigenen Institutionen im Moment de facto enteignet wurden und denen nur noch die Dose der Pandora bleibt und zwar das, was ganz unten ist, die Hoffnung 🤞 ... also, nicht ärgern einfach cool bleiben 😉🍀 und gesund!!! good luck in die Runde hier 💰👍
2024 bin ich mit meinem Depot von VoBa zur ING umgezogen. Alles prima bis auf Gazprom. Obwohl das ein Wechsel "linke Tasche an rechte Tasche" war, blieben die Gazprom Aktien wegen angeblicher Auflagen bei der VoBa hängen. So weit so gut. Das jetzt aber die VoBa trotz Zwangsverbleib dieser Aktien eine Mindestdepotgebühr von 20€ + 19% MwSt verlangt finde ich nicht ok.