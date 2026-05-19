🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsenmedien AG / Börsenmedien AG übernimmt Mehrheit an der Finanzwissen ...

    OTS - Börsenmedien AG / Börsenmedien AG übernimmt Mehrheit an der Finanzwissen ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Börsenmedien AG übernimmt Mehrheit an der Finanzwissen GmbH Kulmbach (ots) - Die Börsenmedien AG übernimmt die Mehrheit an der Finanzwissen GmbH. Zum 1. Juni 2026 wird die Finanzbildungs- und Vergleichsplattform finanzwissen.de Teil der Börsenmedien AG.

    Mit dieser Transaktion erschließt die Börsenmedien AG ein neues, eigenständiges Geschäftsfeld und stärkt zugleich ihre Position als führender Anbieter von hochwertigem Finanzjournalismus für Privatanleger.

    "Wir freuen uns, dass wir mit Finanzwissen eine ideale digitale Ergänzung zu unserem traditionsreichen Monatsmagazin EURuro gefunden haben. Wir werden vom ersten Tag an Synergien heben können. Zudem sind wir mit dieser Mehrheitsbeteiligung bestens auf das große Thema Altersvorsorge mit Aktiensparplänen vorbereitet", so Bernd Förtsch, der Gründer und Eigentümer der Börsenmedien AG.

    Die Verbindung aus journalistischer Reichweite, fundierter Finanzbildung sowie unabhängigen Finanztests soll Privatanlegern künftig einen noch einfacheren Zugang zu hochwertigen Informationen und passenden Finanzlösungen ermöglichen. Darüber hinaus werden die Affiliate-Aktivitäten der Gruppe gebündelt und um eine reichweitenstarke Plattform für Finanzbildung und Finanzproduktvergleiche ergänzt.

    "Gemeinsam mit der Börsenmedien AG wollen wir die Positionierung von finanzwissen.de als führendes Finanzinformationsportal weiter ausbauen und zugleich das gesamte Portfolio der Börsenmedien AG stärken", sagt Sebastian Rau, Geschäftsführer der Finanzwissen GmbH. "Unser Ziel ist es, Anlegern ein noch umfassenderes und qualitativ hochwertigeres Angebot rund um Finanzbildung und Finanzprodukte bereitzustellen."

    Mit dem Zusammenschluss verfolgen die Börsenmedien AG und die Finanzwissen GmbH das gemeinsame Ziel, eine führende Plattform für Finanzinformation, Finanzbildung und Finanzproduktvergleiche im deutschsprachigen Raum aufzubauen. Die operative Geschäftstätigkeit der Finanzwissen GmbH bleibt unverändert bestehen. Sebastian Rau, bisheriger Gesellschafter und Geschäftsführer, wird das Unternehmen weiterhin führen und operativ verantworten. Im Zuge der Übernahme wird der Firmensitz der Finanzwissen GmbH nach Kulmbach verlegt.

    Über die Börsenmedien AG

    Die Börsenmedien AG ist eines der führenden Medienhäuser für Finanzinformationen im deutschsprachigen Raum und vereint zahlreiche erfolgreiche Marken unter einem Dach. Dazu gehören die Börsenmagazine DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, EURuro und EURuro am Sonntag sowie zahlreiche Börsendienste und die PLASSEN Buchverlage.

    Als inhabergeführte Firmengruppe blickt die Börsenmedien AG mittlerweile auf über 30 Jahre Firmengeschichte zurück und repräsentiert mit mehr als 100 Finanzredakteuren und über 250 Mitarbeitern an den Standorten Kulmbach, München und Frankfurt Deutschlands größtes Verlagsangebot für Privatanleger.

    Auch in der digitalen Welt zählt das Medienhaus mit DER AKTIONÄR TV, deraktionaer.de, finanztreff.de und boerse-online.de zu den beliebtesten Anlaufstellen für Finanzinformationen.

    Über die Finanzwissen GmbH

    Die Finanzwissen GmbH wurde 2021 von Florian Döhnert-Breyer, Christian Musanke, Daniel Wenz, Mirco Recksiek und Sebastian Rau gegründet und betreibt mit http://finanzwissen.de eine der wachstumsstärksten Finanzbildungs- und Produktvergleichsplattformen im deutschsprachigen Raum.

    Im Mittelpunkt stehen unabhängige Vergleiche von Brokern, Banken, Kreditkarten und Anlageprodukten sowie redaktionelle Inhalte rund um ETFs, Aktien, Krypto und persönliche Finanzen. Aktuell arbeiten fünf Mitarbeiter sowie fünf Gründer bei der Finanzwissen GmbH. Mit der mehrheitlichen Übernahme durch die Börsenmedien AG wird der Firmensitz zum 1. Juni 2026 nach Kulmbach verlegt.

    Pressekontakt:

    Kent Gaertner
    Quadriga Communication GmbH
    Potsdamer Platz 5
    13129 Berlin
    E-Mail: mailto:gaertner@quadriga-communication.de
    Telefon: 030-30308089-13

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60313/6278030 OTS: Börsenmedien AG






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS Börsenmedien AG / Börsenmedien AG übernimmt Mehrheit an der Finanzwissen ... Die Börsenmedien AG übernimmt die Mehrheit an der Finanzwissen GmbH. Zum 1. Juni 2026 wird die Finanzbildungs- und Vergleichsplattform finanzwissen.de Teil der Börsenmedien AG. Mit dieser Transaktion erschließt die Börsenmedien AG ein neues, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     