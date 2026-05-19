🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berliner Senat will Schutz des Stromnetzes weiter ausbauen

    Berliner Senat will Schutz des Stromnetzes weiter ausbauen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner Senat will den Schutz des Stromnetzes und anderer kritischer Infrastruktur weiter ausbauen. Das kündigte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) nach einer Senatssitzung an. Als Beispiele nannte sie technische Maßnahmen wie die zusätzliche Installation von Videokameras an neuralgischen Punkten auch im öffentlichen Straßenland oder den Einsatz von Systemen künstlicher Intelligenz (KI), um mögliche Angriffe wie den folgenschweren Brandanschlag am 3. Januar frühzeitig zu erkennen. Zu solchen Systemen gehören Wärmebildkameras, Bewegungs- oder Erschütterungssensoren.

    Mehr Leitungen unter der Erde

    Vorgesehen sei auch, Stromleitungen im Freien unter die Erde zu verlegen. Das dürfte aber Zeit brauchen. Zwar verlaufen 99 Prozent des Berliner Stromnetzes nach früheren Angaben bereits unterirdisch. Aber da das Netz 36.000 Kilometer umfasst, entsprechen ein Prozent immer noch 360 Kilometer. Schwierigkeit dabei sind laut Giffey Wasserübergänge wie Kanäle. Als neue Option setze der Senat dabei auf ein System zum Verlegen von Druckrohrleitungen unter dem Wasser hindurch. Eine erste Bohrung unter der Dahme in Köpenick sei erfolgreich verlaufen.

    Ebenfalls Teil eines Maßnahmenplans, den der Senat diskutierte, ist eine Entflechtung von Kabelbrücken mit vielen Leitungen, um die Zahl neuralgischer Punkte zu reduzieren. Im Zuge der Modernisierung und des Ausbaus des Stromnetzes sollen zusätzliche sogenannte Georedundanzen geschaffen werden - Schäden im Netz sollen also durch alternative Kabel leichter überbrückbar sein und die Versorgung damit sichergestellt werden.

    Folgenreicher Anschlag im Januar

    Am 3. Januar hatten mutmaßliche Linksextremisten einen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke nahe dem Kraftwerk Lichterfelde verübt. Folge war der bislang längste Stromausfall der Berliner Nachkriegsgeschichte. Im Südwesten der Stadt waren 100.000 Menschen in 45.000 Haushalten und mehr als 2.000 Gewerbebetriebe teils tagelang ohne Strom und damit oft auch ohne Heizung. Am 7. Januar war die Stromversorgung wieder für alle hergestellt.

    Umdenken nach dem 3. Januar

    Giffey verwies darauf, dass seither bereits zahlreiche zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen worden seien. Videoüberwachung und Wachschutz seien an neuralgischen Punkten massiv erhöht worden. Dazu kämen viele andere noch laufende Maßnahmen, etwa die Verstärkung oder Neuerrichtung von Zäunen, mehr Beleuchtung oder Alarmsysteme. So werden laut Giffey bis Sommer 20 Kilometer zusätzlicher Zaun an sensiblen Punkten wie Umspannwerken oder Netzknoten gebaut sein. Geplant sei auch ein neuer Zaunstandard von 2,40 Metern Höhe plus Absicherung mit Nato-Draht.

    "Die Angriffe auf unsere Energieinfrastruktur haben gezeigt: Wir müssen wachsam bleiben und konsequent handeln", sagte Giffey. Deshalb werde der Schutz neuralgischer Punkte mit einem Dreiklang aus technischem Schutz, organisatorischer Vorsorge und verstärkter physischer Sicherung verbessert./kr/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Berliner Senat will Schutz des Stromnetzes weiter ausbauen Der Berliner Senat will den Schutz des Stromnetzes und anderer kritischer Infrastruktur weiter ausbauen. Das kündigte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) nach einer Senatssitzung an. Als Beispiele nannte sie technische Maßnahmen wie die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     