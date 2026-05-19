🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTaiwan Semiconductor Manufacturing AktievorwärtsNachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing

    Gefahr für Tech-Rallye

    477 Aufrufe 477 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI-Boom trotz Krise: Jetzt droht der Branche ein gefährlicher Engpass

    Der Iran-Konflikt treibt Energie- und Rohstoffpreise hoch. Jetzt warnen Chipkonzerne vor steigenden Kosten und neuen Engpässen.

    Für Sie zusammengefasst
    Gefahr für Tech-Rallye - KI-Boom trotz Krise: Jetzt droht der Branche ein gefährlicher Engpass
    Foto: Daniel Ceng - Anadolu

    Der Boom rund um Künstliche Intelligenz treibt die Aktien vieler Chipkonzerne weiter an. Gleichzeitig wächst jedoch die Sorge vor neuen Belastungen in den globalen Lieferketten. Der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran setzt Hersteller von Halbleitern und KI-Hardware laut einem Bericht von CNBC zunehmend unter Druck.

    Vor allem steigende Energiepreise und Engpässe bei wichtigen Rohstoffen bereiten der Branche Sorgen. Der taiwanische Chipfertiger TSMC, der unter anderem Chips für Nvidia produziert, warnte bereits vor möglichen Belastungen für die Profitabilität. Hintergrund seien steigende Preise für Chemikalien und Industriegase.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Infineon Technologies AG!
    Short
    69,96€
    Basispreis
    0,70
    Ask
    × 14,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    59,22€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 12,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nvidia-Aktie geschenktwallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!

     

    Auch der Auftragsfertiger Foxconn bezeichnete die Lage im Nahen Osten als eine der größten Herausforderungen des Jahres. Der deutsche Halbleiterkonzern Infineon rechnet wegen des Kriegs mit höheren Kosten für Edelmetalle, Energie und Fracht.

    Helium wird zum Risiko für Chipfabriken

    Besonders kritisch ist die Lage beim Rohstoff Helium. Das Gas ist für die Produktion moderner Halbleiter unverzichtbar. Katar, einer der größten Anbieter weltweit, kämpft laut S&P Global inzwischen mit Einschränkungen seiner Exportkapazitäten nach iranischen Angriffen.

    Auch andere Materialien wie Brom und Aluminium werden knapper. Bereits im März mussten europäische Chipkäufer laut Branchenberichten höhere Preise zahlen und auf Reserven zurückgreifen, weil Luftfrachtwege gestört waren.

    IDC-Analyst Francisco Jeronimo erwartet weitere Belastungen. "Wir müssen in diesem Jahr mit weiteren negativen Auswirkungen rechnen [...], die Preise für Gas, Energie und Fracht haben ein Allzeithoch erreicht und dürften noch einige Quartale lang hoch bleiben, selbst wenn sich die Lage entspannt" sagte er CNBC. Selbst ein möglicher Waffenstillstand werde die Schäden in den Lieferketten nicht sofort beheben.

    TSMC reagiert bereits mit Gegenmaßnahmen. Finanzchef Wendell Huang erklärte, das Unternehmen arbeite an "einer breit diversifizierten globalen Lieferantenbasis" und wolle lokale Lieferketten stärken.

    Erste Milliardenbranche meldet Schäden

    Der Schweizer Zulieferer VAT Group meldete bereits konkrete Folgen. Das Unternehmen musste Lieferungen umleiten und sprach von Belastungen zwischen 20 Millionen und 25 Millionen Schweizer Franken im ersten Quartal.

    Laut William-Blair-Analyst Sebastien Naji sind aktuell vor allem die Energiekosten das größte Problem für Chipfabriken. Sollte der Konflikt jedoch länger andauern, drohten deutlich größere Folgen für Margen, Bauteilpreise und die Wirtschaftlichkeit von KI-Rechenzentren.

    Auch der japanische Chipausrüster Advantest warnte vor einem "unvorhersehbaren Geschäftsumfeld". Das Unternehmen sieht Risiken für die Weltwirtschaft und berichtet bereits von steigenden Logistikkosten.

    Anleger setzen weiter auf KI

    An den Börsen spielt das Thema bislang nur eine Nebenrolle. Die starke Nachfrage nach KI-Technologie überdeckt derzeit die geopolitischen Risiken. Morningstar-Stratege Michael Field sagte CNBC, die jüngste Rallye bei Chipaktien habe bisher "jegliche Sorgen über Störungen komplett überschattet".

    Der PHLX Semiconductor Sector Index, der 30 große Chipunternehmen umfasst, legte in den vergangenen 3 Monaten um 41 Prozent zu.

    Jeromino sieht dennoch klare Gewinner und Verlierer. Unternehmen mit hohen Lagerbeständen, mehreren Lieferanten und starker Preissetzungsmacht seien besser geschützt. "Alle anderen werden für den Rest des Jahres 2026 einem zunehmenden Kostendruck ausgesetzt sein", sagte er.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 349,65$, was einem Rückgang von -10,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gefahr für Tech-Rallye KI-Boom trotz Krise: Jetzt droht der Branche ein gefährlicher Engpass Der Iran-Konflikt treibt Energie- und Rohstoffpreise hoch. Jetzt warnen Chipkonzerne vor steigenden Kosten und neuen Engpässen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     