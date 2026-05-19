🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHORNBACH Holding AktievorwärtsNachrichten zu HORNBACH Holding

    dpa-AFX-Überblick

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    UNTERNEHMEN vom 19.05.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Hornbach setzt vorsichtige Ziele wegen Kosten
    • Home Depot verzeichnet schwaches Kundenverhalten
    • Google und Blackstone investieren massiv in KI
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 19.05.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP/Höhere Kosten: Hornbach setzt sich vorsichtige Ziele

    BORNHEIM - Der anhaltende Kostendruck wird den Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach auch in den kommenden Monaten belasten. "Die Frühjahrssaison hat zwar bisher erfreulich gestartet, es ist jedoch damit zu rechnen, dass aktuelle geopolitische Entwicklungen negative Auswirkungen auf die Kostenentwicklung und die Nachfrage im Handel haben werden", sagt Unternehmenschef Albrecht Hornbach am Dienstag laut einer Mitteilung. Für das laufende Jahr zeigte sich der Vorstand deshalb vorsichtig. Der Aktienkurs der Hornbach Holding drehte nach Verlusten zu Börsenstart schnell ins Plus.

    US-Baumarktkette Home Depot startet mit weniger Gewinn ins Jahr

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    29.374,79€
    Basispreis
    2,09
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    33.535,82€
    Basispreis
    2,20
    Ask
    × 14,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    ATLANTA - Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot hat im ersten Quartal erneut die Zurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen. Der Umsatz legte in den drei Monaten bis zum 3. Mai zwar um 4,8 Prozent auf knapp 41,8 Milliarden US-Dollar (35,9 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mitteilte. Auf vergleichbarer Basis seien die Erlöse aber nur um 0,6 Prozent gewachsen. Damit verfehlte der Konzern die Erwartungen der Analysten, ergebnisseitig schlug sich Home Depot aber besser als gedacht. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um fast ein Prozent zu.

    ROUNDUP: Aixtron erhält Auftrag für mehrere Systeme zum KI-Netzwerk-Ausbau

    HERZOGENRATH - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron hat einen Auftrag für mehrere Maschinen zur Herstellung von indiumphosphidbasierter Bauelemente erhalten. Der US-Technologiekonzern Lumentum habe mehrere G10-AsP-Systeme bestellt, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herzogenrath mit. Lumentum ist den Angaben nach ein weltweit führender Anbieter von optischen und photonischen Technologien für Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Rechenzentren. Die im MDax notierte Aixtron-Aktie legte zuletzt um rund 1,8 Prozent auf 51,26 Euro zu.

    U-Boot-Ausrüster Gabler erwartet Umsatz auf Vorjahresniveau

    LÜBECK - Der U-Boot-Ausrüster Gabler rechnet nach einem schwachen ersten Quartal für 2026 mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau. Der Erlös solle in diesem Jahr zwischen 69 und 71 Millionen Euro erreichen, teilte der Börsenneuling am Dienstag in Lübeck mit. Das wäre etwa so viel wie die gut 70 Millionen Euro aus dem Vorjahr. Zudem erwartet Vorstandschef David Schirm einen bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) von 17 bis 19 Millionen Euro.

    ROUNDUP: Energiekonzern zu verkaufen - Geht Uniper an Investoren?

    BERLIN/DÜSSELDORF - "Energieunternehmen zu verkaufen. Bei Interesse senden Sie bitte eine E-Mail". So ähnlich stand es jetzt in einer Verkaufsanzeige in der "Financial Times". Es geht um den (noch) verstaatlichten Energiekonzern Uniper , Deutschlands größten Gashändler. Die Anzeige aufgegeben hat das Bundesfinanzministerium. Es geht jetzt also los.

    Alphabet und Blackstone planen gemeinsam KI-Rechenzentren mit Google-Chips

    NEW YORK/MOUNTAIN VIEW - Die Alphabet-Tochter Google und der Finanzinvestor Blackstone wollen zusammen Rechenzentren für Künstliche Intelligenz aufbauen. Der Finanzinvestor will anfänglich fünf Milliarden US-Dollar (4,3 Mrd Euro) in das gemeinsame Unternehmen für KI-Dienste in der Cloud investieren und die Mehrheit übernehmen, wie er in der Nacht zum Dienstag in New York mitteilte. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg soll sich die Investition einschließlich Schulden auf 25 Milliarden Dollar belaufen. Chef des Gemeinschaftsunternehmens soll der langjährige Google-Manager Traynor Sloss werden.

    ^
    Weitere Meldungen

    -Französische Mistral AI übernimmt Linzer Start-up Emmi AI -Sammelklage gegen Amazon wegen Reklame auf Prime Video -Zahl der Kreuzfahrtgäste erreicht Höchststand
    -Roche und MPP unterzeichnen Lizenzvereinbarung für Grippemittel Xofluza -Deutschland kauft norwegische Raketen für F-35-Kampfjets -ROUNDUP: Anträge für neue E-Auto-Förderung jetzt möglich -Großkunde springt ab - Varta schließt Standort in Nördlingen -ZF fertigt wichtige Komponenten für E-Autos weiter selbst -Schweden kauft vier Fregatten von Naval aus Frankreich -Opel-Mutter Stellantis baut kleines E-Auto in Italien -Umfrage: Viele erwarten weiter steigende Energiepreise -Mitarbeiter protestieren gegen Stellenabbau bei VW-Dienstleister IAV -Telekom-Konkurrenten fordern rasches Ende von DSL-Internet -ROUNDUP: Tausende Tankstellen halten sich nicht an 12-Uhr-Preisregel -Berliner Senat will Schutz des Stromnetzes weiter ausbauen -ROUNDUP/Verkehrsbündnis: Neuer Schwung bei Reaktivierung alter Bahn-Strecken -Wadephul: Energieinfrastruktur besser vor Angriffen schütze -Brorhilker: Kriminelle Finanzgeschäfte laufen weiter
    -ROUNDUP 2: Anklage gegen Tengelmann-Chef Christian Haub erhoben -ROUNDUP: Streiks in Frankfurter Messe-Hotels°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 79,10 auf Tradegate (19. Mai 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +7,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 5,69 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -22,92 %/+8,70 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HORNBACH Holding - 608340 - DE0006083405

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HORNBACH Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX-Überblick UNTERNEHMEN vom 19.05.2026 - 15.15 Uhr ROUNDUP/Höhere Kosten: Hornbach setzt sich vorsichtige Ziele BORNHEIM - Der anhaltende Kostendruck wird den Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach auch in den kommenden Monaten belasten. "Die Frühjahrssaison hat zwar bisher erfreulich gestartet, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     