🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank
    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank sieht mit KI mehr Spielraum für höhere Rendite

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank nutzt KI zur deutlichen Effizienz
    • Kredite für Mittelstand in Sekunden statt Monaten
    • Management strebt über 13 Prozent Eigenkapitalrendite
    Deutsche Bank sieht mit KI mehr Spielraum für höhere Rendite
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sieht bei ihrem Ziel zu mehr Rendite noch Spielraum - und setzt auf Künstliche Intelligenz (KI). Beim Bemühen im operativen Geschäft zwei Milliarden Euro einzusparen, sehe man nach dem ersten Quartal "noch größeres Potenzial", sagte Konzernchef Christian Sewing in einer Rede zur Hauptversammlung am 28. Mai, die am Dienstag vorab veröffentlicht wurde. "Das liegt nicht zuletzt am rapiden technologischen Fortschritt. Gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz übertrifft das Tempo die Erwartungen deutlich."

    Schnellere Kredite für Mittelstand und Hausbauer

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG!
    Short
    38,21€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    33,79€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für die Bank sei Technologie entscheidend, und das nicht nur bei den Kosten. "Sie macht uns effizienter, verbessert unsere Produkte und beschleunigt unseren Service." So entwickle die Deutsche Bank im Privatkundengeschäft einen digitalen Banking-Assistenten für Kunden. "Er beantwortet Fragen rund um Mobile- und Online-Banking schnell, verlässlich und kontextbezogen - und wird mit jedem Feedback besser." Zugleich könnten sich Berater stärker auf komplexe Finanzfragen konzentrieren.

    Auch bei Krediten würden Prozesse, die früher Monate dauerten, mit KI deutlich schneller. Im Mittelstand lasse sich die Dauer vom Erstkontakt bis zur Auszahlung eines Kredits um bis zu 95 Prozent verkürzen, sagte Sewing. "In der Baufinanzierung wollen wir sie bis 2028 um 60 Prozent senken - mit dem Ziel möglichst sofortiger Entscheidungen." Zudem könne KI bei Kontrollen helfen wie Kredit- und Compliance-Prüfungen.

    "Wir trauen uns deutlich mehr zu"

    Auch wegen der technologischen Entwicklung sei das Management überzeugt, in den kommenden Jahren mehr erreichen zu können als zuletzt angekündigt, sagte Sewing. "Eine Eigenkapitalrendite von 13 Prozent ist für uns die Untergrenze - wir trauen uns deutlich mehr zu."

    Die Deutsche Bank hatte 2025 einem Rekordgewinn von 9,7 Milliarden Euro vor Steuern erzielt und sich höhere Ziele gesetzt. Unter anderem sollen die Erträge - die gesamten Einnahmen - von zuletzt gut 32 Milliarden bis 2028 auf 37 Milliarden Euro steigen. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital lag bei gut 10 Prozent.

    Branchenweit verwenden Banken KI, um Prozesse zu beschleunigen und Kosten zu sparen. Die Commerzbank setzt beim geplanten Abbau von rund 3.000 Jobs ebenfalls auf KI, wie Vorstandschefin Bettina Orlopp kürzlich der dpa sagte./als/stw/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 27,21 auf Tradegate (19. Mai 2026, 15:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +2,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,01 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +1,79 %/+18,29 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Übernahmeofferte der UniCredit, die Bewertung und Kursentwicklung der Commerzbank: Diskussionen zum Umtauschangebot (Vorstand rät zur Ablehnung), Kursniveaus um 40–41,50 €, mögliche Nachgebote, Spekulationen über Short Squeeze, Auswirkungen der Hauptversammlung und kurzfristige Underperformance gegenüber dem DAX.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Bank sieht mit KI mehr Spielraum für höhere Rendite Die Deutsche Bank sieht bei ihrem Ziel zu mehr Rendite noch Spielraum - und setzt auf Künstliche Intelligenz (KI). Beim Bemühen im operativen Geschäft zwei Milliarden Euro einzusparen, sehe man nach dem ersten Quartal "noch größeres Potenzial", …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     