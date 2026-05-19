Ximen Mining Corp hat die Erstellung des technischen Minenplans für das Untertageprojekt Kenville eingeleitet

Vancouver, British Columbia, 19. Mai 2026 / IRW-Press / Ximen Mining Corp. (TSXV: XIM) (FWB: 1XM) (OTC: XXMMF) (das „Unternehmen“ oder „Ximen“) freut sich, das folgende Update zu seinem Minenprojekt Kenville im historischen Bergbaurevier Nelson im Südosten von B.C. bereitzustellen.

Luftaufnahme mit Darstellung der geplanten Anlagen im Portalbereich New Venango am Minenstandort Kenville.

Das Unternehmen hat die technischen Planungsarbeiten zu detaillierten Minendesignzeichnungen für die geplante untertägige Erschließung begonnen. Gemäß den Genehmigungsanforderungen wird der Untertageminenplan Zeichnungen, Berechnungen, Spezifikationen und Darstellungen der Geometrie aller bestehenden und geplanten Ausschachtungen, die sich auf die Mine auswirkenden geologischen, hydrogeologischen und geotechnischen Bedingungen sowie Entwürfe zu Ausschachtung und Grundbau beinhalten. Die technischen Pläne müssen bei Aufnahme des Betriebs beim Ministry of Energy and Critical Minerals eingereicht werden.

Zusätzlich zu den Ausschachtungsentwürfen sind auch die Schließungspläne für die neuen Portale Venango 257 und 275 und die entsprechenden detaillierten Kostenschätzungen erforderlich und sind bereits dem Ministry of Energy and Critical Minerals vorgelegt worden.

Diese Planungsarbeit ist ein weiterer Schritt vorwärts für das Minenprojekt Kenville, während sich das Unternehmen dem Bau der neuen unterirdischen Rampe nähert. Diese neue Rampe wird Zugang zu mehreren goldhaltigen Quarzgängen bieten, die in Oberflächenbohrungen westlich und südlich der historischen Goldmine Kenville durchteuft wurden.

Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration bei Ximen Mining Corp. und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

„Christopher R. Anderson“

Christopher R. Anderson,

President, CEO und Direktor

604 488-3900

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