Goldpreis bricht ein jetzt 4.503,21 USD

Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Gold pendelt in einer Dreiecksbildung, obere Barriere ca. 4850 USD, untere 4350 USD; aktuell ca. 4550 USD. Kurzfristig unsichere Sprünge; langfristig steigende Edelmetallpreise durch Inflation/Verschuldung. Prognosen 5000–8000 USD, aber spekulativ. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.250,40USD. Heute notiert Gold bei 4.503,21USD. Ihr Einsatz wäre nun 3.601,42USD wert – ein Zuwachs von +260,14 %.

Informationen zu Gold

Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.