🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Worst-Case-Klimaszenario angepasst - aber keine Entwarnung

    Für Sie zusammengefasst
    • Korrigiertes Worst-Case durch Ausbau erneuerbarer
    • Best-Case nun düsterer Ziel 1,5 Grad zeitweise gerissen
    • Emissionen gestiegen Erwärmung bis 3,5 Grad schlimm
    Worst-Case-Klimaszenario angepasst - aber keine Entwarnung
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Klimaforscher haben angesichts des Ausbaus erneuerbarer Energien das bisherige Worst-Case-Szenario für die Erderwärmung nach unten korrigiert. Dies sei aber keinesfalls als Entwarnung zu verstehen, betonen sowohl die Klimaforscher als auch das Bundesumweltministerium.

    Bestes Szenario fällt düsterer aus

    Denn zugleich haben die Wissenschaftler das Best-Case-Szenario für die Zeit bis zum Ende des Jahrhunderts nach oben korrigiert: Sie gehen davon aus, dass das Ziel, die Erderwärmung unter 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu halten, zumindest zwischenzeitlich gerissen wird.

    Die neuen Szenarien gehen zurück auf Wissenschaftler des World Climate Research Programme, einer Forschungseinheit, deren Arbeiten einfließen in die UN-Klimaberichte, deren Ergebnisse als Grundlage für die Diskussionen bei Weltklimakonferenzen dienen.

    Wachstum erneuerbarer Energien wirkt sich aus

    Die Gründe erläutert der Hauptautor, der niederländische Wissenschaftler Detlef van Vuuren, in einem erläuternden Beitrag zu dem Fachartikel. Er verweist dabei unter anderem auf die gesunkenen Kosten erneuerbarer Energien, die in den vergangenen Jahren schneller als erwartet zugelegt haben. Die Folgen seien aber auch in diesem abgeschwächten Szenario mit einer Erderwärmung von 3,5 Grad bis 2100 immer noch gravierend.

    Am anderen Ende der Skala fallen selbst die optimistischsten Szenarien nun düsterer aus als in der Vergangenheit. Da die Treibhausgas-Emissionen in den vergangenen Jahren weiter gestiegen seien, sei es nicht mehr möglich, die Erderwärmung durchgehend unter 1,5 Grad zu halten. Bei welchem Szenario die Welt schließlich landet, hängt davon ab, wie effektiv - oder auch nicht - Staaten Klimaschutz betreiben.

    Trump feierte

    Die Abschwächung des pessimistischsten Szenarios betrachtet das Bundesumweltministerium als Erfolg der Klimapolitik. Doch selbst eine Erwärmung um 1,5 Grad sei nicht zu unterschätzen. "Was eine Welt allein mit 1,5-Grad Erwärmung bedeutet, ahnen wir bereits heute: mehr Dürren, Hitzewellen, Waldsterben, Überschwemmungen oder anderen Wetterextreme."

    US-Präsident Donald Trump hatte den Wegfall des Szenarios in seinem Netzwerk Truth Social gefeiert als vermeintliches Eingeständnis, dass die bisherigen Projektionen falsch gewesen seien. Er schrieb von "Klima-Alarmismus"./hrz/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Worst-Case-Klimaszenario angepasst - aber keine Entwarnung Klimaforscher haben angesichts des Ausbaus erneuerbarer Energien das bisherige Worst-Case-Szenario für die Erderwärmung nach unten korrigiert. Dies sei aber keinesfalls als Entwarnung zu verstehen, betonen sowohl die Klimaforscher als auch das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     