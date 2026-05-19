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    Jetzt drohen Aktien-Klone

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    SEC öffnet die Tür für digitale Kopien von Apple- und Amazon-Aktien

    Die SEC könnte schon bald den Handel mit tokenisierten Aktien erlauben. Michael Burry warnt bereits vor einer "Cyberpunk-Zukunft" und neuen Risiken für Anleger.

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    Jetzt drohen Aktien-Klone - SEC öffnet die Tür für digitale Kopien von Apple- und Amazon-Aktien
    Foto: Rainer Unkel - SZ Photo/Rainer Unkel

    Die US-Börsenaufsicht SEC arbeitet offenbar an einem weitreichenden Plan, der den Handel mit tokenisierten Aktien auf Krypto-Plattformen ermöglichen könnte. Laut einem Bericht von Bloomberg könnte die Behörde bereits in dieser Woche eine sogenannte "Innovationsausnahme" vorstellen. Damit würden digitale Token zugelassen, die den Kurs klassischer Aktien wie Apple oder Amazon nachbilden – auch dann, wenn die Unternehmen selbst dem nie zugestimmt haben.

    Die Token könnten künftig auf dezentralen Kryptoplattformen gehandelt werden und würden damit eine neue Verbindung zwischen klassischen Aktienmärkten und der Blockchain-Welt schaffen. Allerdings wären viele dieser Token nicht zwangsläufig mit denselben Rechten ausgestattet wie echte Aktien. So könnten Stimmrechte oder Dividenden fehlen. Nach aktuellem Stand würde die SEC Plattformen ohne solche Funktionen allerdings die Zulassung verweigern.

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    Der Vorschlag gilt als möglicher Wendepunkt für die Finanzmärkte. Befürworter sehen darin einen Schritt hin zu schnelleren, günstigeren und rund um die Uhr geöffneten Kapitalmärkten. Kritiker warnen dagegen vor einer weiteren Zersplitterung des Aktienhandels und wachsender Unsicherheit für Anleger. Brett Redfearn, früherer Direktor der SEC-Abteilung für Handel und Märkte und heute Präsident des Tokenisierungsunternehmens Securitize, warnte: "Wenn Dritte Apple oder Amazon tokenisieren können, ohne dass der Emittent mit am Tisch sitzt, gibt es theoretisch keine Begrenzung dafür, wie viele Token desselben Unternehmens gleichzeitig existieren können."

    Besonders scharf fiel die Reaktion von Starinvestor Michael Burry aus, der durch seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt vor der Finanzkrise 2008 bekannt wurde. Burry bezeichnete tokenisierte Aktien als Zeichen für einen "Abgleiten in eine Cyberpunk-Zukunft im Stil von 'Snow Crash'". Dies könnte der Moment sein, "der gestoppt werden muss", schrieb er auf X. Mit dem Verweis auf Neal Stephensons dystopischen Roman warnte Burry vor einer Zukunft, in der digitale Märkte traditionelle Strukturen und persönliche Beziehungen zunehmend verdrängen.

    Hintergrund der Pläne ist der politische Kurswechsel in Washington. Die Regierung von Präsident Donald Trump arbeitet laut Berichten an einer umfassenden Deregulierung des Kryptomarkts. Ziel ist es offenbar, die US-Finanzmärkte stärker an die schnell wachsende Kryptoindustrie anzupassen. Für die SEC wäre die Zulassung tokenisierter Aktien deshalb einer der bislang größten Tests dafür, ob sich klassische Aktienmärkte tatsächlich auf Blockchain-Infrastruktur verlagern lassen, ohne dabei zentrale Schutzmechanismen für Anleger zu verlieren.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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