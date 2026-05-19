Börsenstart USA - 19.05. - US Tech 100 schwach -0,47 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:48) bei 49.548,82 PKT und fällt um -0,27 %.

Top-Werte: Salesforce +4,53 %, IBM +1,93 %, Microsoft +1,77 %, Merck & Co +1,57 %, Coca-Cola +1,53 %

Flop-Werte: Amazon -1,28 %, Sherwin-Williams -1,23 %, 3M -1,15 %, Goldman Sachs Group -0,97 %, Caterpillar -0,89 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:18) bei 28.857,54 PKT und fällt um -0,47 %.

Top-Werte: Workday (A) +5,39 %, Intuit +4,57 %, Cognizant Technology Solutions (A) +4,55 %, Adobe +3,62 %, Dexcom +3,62 %

Flop-Werte: Advanced Micro Devices -3,35 %, Qualcomm -3,17 %, Lam Research -2,93 %, Ferrovial -2,34 %, Tesla -2,31 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:19) bei 7.375,40 PKT und fällt um -0,38 %.

Top-Werte: ServiceNow +5,72 %, Gartner +5,57 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +5,56 %, Workday (A) +5,39 %, Intuit +4,57 %

Flop-Werte: Moderna -4,03 %, Vertiv Holdings Registered (A) -3,69 %, Carnival -3,51 %, Albemarle -3,46 %, Carrier Global Corporation -3,36 %