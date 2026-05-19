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    Besonders beachtet!

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    Workday (A) Aktie legt weiter zu - 19.05.2026

    Am 19.05.2026 ist die Workday (A) Aktie, bisher, um +5,39 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Workday (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Workday (A) Aktie legt weiter zu - 19.05.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Workday (A) bietet Cloud-Software für Finanz- und Personalmanagement (HCM, ERP, Planning, Analytics) vor allem für Großunternehmen. Starke Position im gehobenen SaaS-Unternehmenssegment, wiederkehrende Umsätze, hohe Kundenbindung. Wichtige Konkurrenten: SAP, Oracle, Microsoft, ADP. USP: einheitliche Cloud-Plattform, hohe Integrationsfähigkeit, Fokus auf People- und Finanzdaten in Echtzeit.

    Workday (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.05.2026

    Die Workday (A) Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,39 % auf 116,60 zulegen. Das sind +5,96  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,90 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Workday (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,90 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 116,60, mit einem Plus von +5,39 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Der heutige Anstieg bei Workday (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -6,10 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche ist die Workday (A) Aktie damit um +12,75 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,93 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -37,49 % verloren.

    Während Workday (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,47 %.

    Workday (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,75 %
    1 Monat +10,93 %
    3 Monate -6,10 %
    1 Jahr -53,04 %
    Stand: 19.05.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Workday (A) Aktie

    Es gibt 204 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,79 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,31 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,61 %. SAP notiert im Plus, mit +6,09 %. ServiceNow legt um +5,97 % zu

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    Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Workday (A)

    +2,95 %
    +14,45 %
    +12,22 %
    -5,50 %
    -52,42 %
    -36,94 %
    -37,90 %
    +73,82 %
    +182,41 %
    ISIN:US98138H1014WKN:A1J39P
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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