Workday (A) Aktie legt weiter zu - 19.05.2026

Die Workday (A) Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,39 % auf 116,60€ zulegen. Das sind +5,96 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,90 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Workday (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,90 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 116,60€, mit einem Plus von +5,39 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Workday (A) bietet Cloud-Software für Finanz- und Personalmanagement (HCM, ERP, Planning, Analytics) vor allem für Großunternehmen. Starke Position im gehobenen SaaS-Unternehmenssegment, wiederkehrende Umsätze, hohe Kundenbindung. Wichtige Konkurrenten: SAP, Oracle, Microsoft, ADP. USP: einheitliche Cloud-Plattform, hohe Integrationsfähigkeit, Fokus auf People- und Finanzdaten in Echtzeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei Workday (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -6,10 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Workday (A) Aktie damit um +12,75 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,93 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -37,49 % verloren.

Während Workday (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,47 %.

Workday (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,75 % 1 Monat +10,93 % 3 Monate -6,10 % 1 Jahr -53,04 %

Informationen zur Workday (A) Aktie

Stand: 19.05.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 204 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,79 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,31 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,61 %. SAP notiert im Plus, mit +6,09 %. ServiceNow legt um +5,97 % zu

Workday (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.