🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Altman droht neuer Ärger

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gericht stärkt OpenAI – Musk spricht von "gestohlener Wohltätigkeit"

    Elon Musk verliert vor Gericht gegen OpenAI. Doch der Tesla-Chef kündigt sofort Berufung an – und greift Sam Altman erneut scharf an.

    Für Sie zusammengefasst
    Altman droht neuer Ärger - Gericht stärkt OpenAI – Musk spricht von "gestohlener Wohltätigkeit"
    Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhoto

    Im Streit um die Zukunft von OpenAI hat Elon Musk vor einem Gericht in Kalifornien eine Niederlage erlitten. Eine Jury in Oakland entschied, dass OpenAI-Chef Sam Altman und Präsident Greg Brockman nicht haftbar sind. Ausschlaggebend war laut Barron’s die Verjährungsfrist: Musks Klage wurde zu spät eingereicht.

    Musk hatte Altman, Brockman, OpenAI und Microsoft vorgeworfen, aus einer ursprünglich gemeinnützigen Organisation ein profitorientiertes Unternehmen gemacht zu haben. Der Tesla-Chef erklärte, er habe OpenAI nur unterstützt, weil das Projekt dauerhaft als Non-Profit gedacht gewesen sei.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    395,39€
    Basispreis
    2,09
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    445,55€
    Basispreis
    2,51
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Richterin Yvonne Gonzalez Rogers bestätigte das Urteil der Jury, berichtete Yahoo Finance.

    Musk spricht von "gestohlener Wohltätigkeit"

    Nach dem Urteil kündigte Musk umgehend Berufung an. Auf seiner Plattform X schrieb er : "Für jeden, der den Fall genau verfolgt, steht außer Frage, dass Altman & Brockman sich tatsächlich durch den Diebstahl von Spendengeldern bereichert haben. Die einzige Frage ist, WANN sie das getan haben!"

    Außerdem bezeichnete Musk das Urteil als "kalendarische Formalität" und nicht als Entscheidung über die eigentlichen Vorwürfe.

    Während des dreiwöchigen Prozesses versuchten Musks Anwälte laut dem Wall Street Journal immer wieder, Zweifel an Altmans Glaubwürdigkeit zu wecken. Anwalt Steven Molo fragte den OpenAI-Chef direkt, ob er Geschäftspartner jemals irregeführt habe.

    Altman antwortete: "Ich halte mich für einen ehrlichen und vertrauenswürdigen Geschäftsmann", so das WSJ.

    OpenAI gewinnt Luft für den Börsengang

    Für OpenAI ist das Urteil ein wichtiger Erfolg. Das Unternehmen arbeitet an einem möglichen Börsengang, der zu den größten Technologie-Emissionen der kommenden Jahre zählen könnte. Laut Yahoo Finance will OpenAI noch vor Konkurrenten wie Anthropic an die Börse gehen.

    Wedbush-Analyst Dan Ives sprach laut Barron’s von einem "riesigen Sieg" für Altman und OpenAI. Die Entscheidung nehme eine erhebliche Belastung von dem Unternehmen. Die Klage hätte OpenAI laut Barron’s mit Forderungen von rund 134 Milliarden US-Dollar belasten können.

    Auch Microsoft profitiert von der Entscheidung. Der Softwarekonzern hat insgesamt mehr als 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert, so Bloomberg.

    Microsoft-Aktie geschenktwallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Microsoft-Aktie im Wert von 50 Euro!

     

    Der Machtkampf geht weiter

    Das WSJ sieht trotz des juristischen Erfolgs keinen vollständigen Sieg für Altman. Musk habe den Prozess genutzt, um öffentlich Zweifel an der Integrität seines Rivalen zu säen. Die Zeitung schrieb, Musk habe den Kampf "im Gericht der öffentlichen Meinung" gewonnen.

    Der Konflikt verdeutlicht, wie erbittert der Machtkampf um künstliche Intelligenz inzwischen geführt wird. Es geht längst nicht mehr nur um Technologie, sondern um Einfluss, Milliardenbewertungen und die Kontrolle über die nächste große Plattform der Tech-Industrie.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 364,5EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 17:06 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Altman droht neuer Ärger Gericht stärkt OpenAI – Musk spricht von "gestohlener Wohltätigkeit" Elon Musk verliert vor Gericht gegen OpenAI. Doch der Tesla-Chef kündigt sofort Berufung an – und greift Sam Altman erneut scharf an.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     