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    Spahn

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    Merz-Besuch bei SPD starkes Zeichen der Gemeinsamkeit

    Für Sie zusammengefasst
    • Spahn wertet Merz-Besuch als starkes Signal der Einheit
    • Gemeinsames Statement von Merz und Miersch als Zeichen
    • CSU nennt Besuch Beleg für funktionierende Koalition
    Spahn - Merz-Besuch bei SPD starkes Zeichen der Gemeinsamkeit
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Jens Spahn wertet den Besuch von Kanzler Friedrich Merz (CDU) in der SPD-Bundestagsfraktion nach den jüngsten internen Debatten in der schwarz-roten Koalition als positives Signal. Das Statement von Merz zusammen mit SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sei "ein starkes Zeichen der Gemeinsamkeit", sagte der CDU-Politiker vor einer Sitzung der CDU/CSU-Abgeordneten im Bundestag in Berlin über den gleichzeitigen Besuch von Merz bei der SPD-Fraktion.

    Spahn sprach von einem gut gewählten Zeitpunkt für den Auftritt von Merz bei der SPD-Fraktion ein Jahr nach dem Start der gemeinsamen Arbeit. Dies sei "doch erstmal ein schönes, ein gutes Zeichen". Der Unionsfraktionschef fügte hinzu: "Ich gehe davon aus, dass das eine gute Diskussion wird. Wo man gemeinsam, genau wie bei uns in der Fraktion, auf das schaut, was erreicht ist in den letzten zwölf Monaten, aber auch das, was noch besser werden muss, vor allem mit Blick auf die wirtschaftliche Lage."

    Auf die Frage, ob er im Gegenzug demnächst auch die SPD-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas zu einem Besuch in der Unionsfraktion einladen wolle, antwortete Spahn, man sei beständig im Austausch miteinander. Er fügte hinzu: "Ich würde jetzt Einladungen nicht über die Presse erklären. Aber grundsätzlich können wir uns das natürlich gut vorstellen."

    CSU: Merz-Besuch Signal für funktionierende Koalition

    CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann nannte den Besuch von Merz in der SPD-Fraktion vor allem ein Signal, dass die Koalition funktioniere. Man sei sich sehr darüber im Klaren, welche Herausforderungen man in den nächsten Monaten gemeinsam angehen müsse, "und die Betonung liegt auf gemeinsam. Und deswegen ist es ein gutes Zeichen, dass der Bundeskanzler heute in der SPD-Fraktion zu Gast ist."/bk/DP/jha





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