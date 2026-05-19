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    Aktien New York

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    Verluste - Iran-Krieg lastet weiter auf der Stimmung

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Indizes öffnen am Dienstag deutlich im Minus
    • KI-getriebene Erholungsrally pausiert weiterhin
    • Trump verzichtet auf Angriff auf Iran und Ölpreise hoch
    Aktien New York - Verluste - Iran-Krieg lastet weiter auf der Stimmung
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind nach einem verhaltenen Wochenbeginn am Dienstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,43 Prozent auf 49.475 Punkte. Er hatte am Vortag als einziges der wichtigen Börsenbarometer mit einem Plus geschlossen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,49 Prozent auf 7.367 Punkte nach unten. Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,48 Prozent auf 28.854 Punkte.

    Eine Fortsetzung der vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) getragenen Erholungsrally, die Ende März begonnen hatte, lässt damit weiter auf sich warten. Dass US-Präsident Donald Trump zunächst auf einen angeblich für diesen Dienstag geplanten Angriff auf den Iran verzichtet hat, hatte schon am Montag letztlich nur wenig Auftrieb gegeben. Das gilt auch für iranische Medienberichte, wonach die USA dazu bereit seien, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend auszusetzen. Die Ölpreise sind seitdem zwar etwas gesunken, liegen aber weiter auf einem sehr hohen Niveau, was Inflationsängste schürt./gl/jha/





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