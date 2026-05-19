Vizsla Silver ernennt Senior Vice President, Technical Services

VANCOUVER, KANADA (19. Mai 2026) / IRW-Press / Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (FWB: 0G31) („Vizsla Silver“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-c ... )) freut sich, die Ernennung von Dave D’Antonio zum Senior Vice President of Technical Services (technische Dienstleistungen) bei Vizsla Silver mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Herr D’Antonio verfügt über mehr als 18 Jahre internationale Erfahrung im Bergbau und hat leistungsstarke technische Teams in großen Untertage-Gold- und Basismetallbetrieben aufgebaut und geleitet. Seine Ernennung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da Vizsla Silver das Silber-Gold-Vorzeigeprojekt Panuco im Westen Mexikos zügig in Richtung Produktion vorantreibt.

In dieser neu geschaffenen Position wird Herr D’Antonio den Aufbau der technischen Dienstleistungsfunktion des Unternehmens leiten, die alle Aspekte der Minenproduktion, der Aufbereitung und des Infrastrukturbetriebs umfasst. Seine Ernennung stärkt die technische Führungsrolle des Unternehmens und spiegelt dessen Engagement wider, das erforderliche Fachwissen zusammenzutragen, um einen beschleunigten Entwicklungszeitplan umzusetzen.

„Die Ernennung von Dave ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Produktionsreife des Projekts Panuco“, erklärte Michael Konnert, President und CEO. „Daves Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Leitung großer, leistungsstarker technischer Teams in Weltklasse-Betrieben macht ihn einzigartig geeignet, uns bei der Umsetzung unserer Entwicklungsziele zu unterstützen. Wir freuen uns auf das fundierte Fachwissen und die Führungsqualitäten, die er in das Team einbringt.“

Zuletzt war Herr D’Antonio als Leiter der Mine Technical Services (bergbautechnische Dienstleistungen) in der Mine Kainantu von K92 Mining in Papua-Neuguinea tätig, wo er ein multidisziplinäres Team von mehr als 100 Fachleuten leitete, das für die Bergbauplanung, Produktion, Geologie, Geotechnik, Hydrologie, Belüftung und Vermessung in einem der am schnellsten wachsenden Untertagegoldbetriebe der Welt verantwortlich war. Vor seiner Tätigkeit bei K92 Mining hatte Herr D’Antonio leitende technische und unternehmensweite Positionen bei OceanaGold inne, darunter die des Principal Mining Engineer auf Unternehmensebene und des Engineering Superintendent in der Mine Didipio auf den Philippinen, wo er eine Schlüsselrolle beim erfolgreichen Übergang vom Tagebau zu einem Untertagebetrieb mit Langlochstrossenbau mit einer Kapazität von 1,6 Mio. Tonnen pro Jahr spielte. Herr D’Antonio hat einen Bachelor of Science in Bergbauingenieurwesen von der Queen’s University und einen Executive MBA von der Rotman School of Management der University of Toronto. Er ist in Ontario als Professional Engineer (P.Eng.) registriert und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101.