Sammelklage gegen Amazon
Kläger gehen von Scheitern aus
- Sammelklage von rund 220.000 Verbrauchern zweifelhaft
- Werbeeinführung und 2,99 Euro Aufpreis als Kernproblem
- Weg zum Bundesgerichtshof bei negativem Urteil
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine Sammelklage von bisher 220.000 deutschen Verbrauchern gegen die Werbepraxis beim Streamingdienst Amazon Prime droht in erster Instanz zu scheitern. Das Bayerische Oberste Landesgericht hat bei der Verhandlung am Dienstag in München erhebliche Zweifel an der Zulässigkeit der Klage aufgeworfen, teilte die Verbraucherzentrale Sachsen, die die Sammelklage gebündelt und vor Gericht gebracht hatte, nach der mündlichen Verhandlung mit.
Ein Gerichtssprecher sagte, die Entscheidung, die am 17. Juli verkündet werden soll, sei offen. Es gebe Zweifel, ob Amazon tatsächlich in den Nutzungsbedingungen Werbefreiheit zugesichert habe. Die entsprechenden Klauseln, die die Klageseite angeführt habe, sehe das Gericht nicht so eindeutig wie die Kläger.
Gang nach Karlsruhe angekündigt
"Sollte das Gericht die geäußerte Rechtsauffassung auch im Urteil beibehalten, werden wir in jedem Fall den Weg zum Bundesgerichtshof gehen", kündigte der Vorsitzende der Verbraucherzentrale Sachsen, Andreas Eichhorst, an. "Entscheidend ist, was am Ende herauskommt."
Im Kern bemängelt die Verbraucherzentrale, dass der Online-Riese seinen zunächst werbefrei angebotenen Streamingdienst mit Werbespots versetzt hat. Kunden wurden vor die Wahl gestellt, zum gleichen Preis mit Werbung weiterzuschauen oder einen Aufpreis für einen weiterhin werbefreien Streamingdienst zu zahlen. Darin sah die Verbraucherzentrale eine unzulässige nachträgliche Verschlechterung der Vertragsbedingungen.
Eine erste Klage hat Amazon bereits verloren
In einem vorangegangenen ersten Verfahren hatte das Landgericht München I den Zusatzobolus für die Werbefreiheit im Dezember für rechtswidrig erklärt - dieses Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.
Der Sachverhalt: Amazon hatte Anfang 2024 die Prime-Video-Kundschaft per Mail informiert, dass ab Februar des betreffenden Jahres in begrenztem Umfang Werbung gesendet würde. Wer keine Werbung sehen wollte, sollte im Monat 2,99 Euro mehr zahlen. Das Landgericht sah in diesem Vorgehen einen Verstoß gegen den lauteren Wettbewerb.
Amazon weist Vorwürfe zurück
Dieses erste Verfahren war eine vom Bundesverband der Verbraucherzentralen eingereichte Unterlassungsklage. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, dürfte Amazon also die Zusatzgebühr für Werbefreiheit nicht mehr verlangen.
Amazon hatte die Vorwürfe der Verbraucherzentralen zurückgewiesen und betont, die Kunden im Voraus und in Übereinstimmung mit geltendem Recht über die Einführung von Werbung bei Prime Video informiert zu haben.
Neue Klage zielt auf Schadenersatz
Die nun vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht anhängige zweite Klage hat zwar das gleiche Thema, aber ansonsten nichts mit dem ersten Verfahren zu tun. Kläger im zweiten Fall ist die Verbraucherzentrale Sachsen, nun geht es um etwaige Schadenersatzansprüche gegen Amazon. Nutzer, die sich benachteiligt fühlen, können sich noch bis zum 9. Juni der Sammelklage anschließen.
Grundlage ist das sogenannte Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetz. Dieses beruht auf einer EU-Richtlinie, die Sammelklagen nach US-Muster auch in Deutschland möglich macht. Laut Verbraucherzentrale Sachsen haben sich der Klage gegen Amazon bisher knapp 220.000 Menschen angeschlossen. Beide Klagen werden in München verhandelt, weil die deutschen Amazon-Geschäfte von München aus geleitet werden./cho/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 222,5 auf Tradegate (19. Mai 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -3,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,38 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 319,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 304,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +37,15 %/+50,24 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
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Quelle Trader-Zeitung 30.04.26
Amazon: Der Dominator der KI-Ära wächst um 28 % bei AWS. Die vier wichtigsten Erkenntnisse für die Zukunft!
Amazon (i) hat mit seinen Ergebnissen für das erste Quartal 2026 die Erwartungen der Wall Street übertroffen. CEO Andy Jassy transformiert den Konzern in ein Kraftzentrum für künstliche Intelligenz und maßgeschneiderte Halbleiter. "Wir haben noch nie eine Technologie gesehen, die so schnell wächst wie KI", konstatierte Jassy.
Rekordgewinne bei weitreichenden Investitionen
Amazon meldete für das erste Quartal einen Umsatz von 181,5 Mrd. USD, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn stieg dramatisch auf 30,3 Mrd. USD (2,78 USD pro Aktie) an, verglichen mit 17,1 Mrd. USD im Vorjahr – wobei hier ein Vorsteuergewinn von 16,8 Mrd. USD aus der Investition in Anthropic enthalten ist. Trotz des hohen Gewinns sank der Free Cash Flow auf rollierender Zwölfmonatsbasis (TTM) auf 1,2 Mrd. USD (gegenüber 25,9 Mrd. USD im Vorjahr). Dieser Rückgang ist primär auf die enormen Investitionen in Sachanlagen und Ausrüstung zurückzuführen, die um 59,3 Mrd. USD auf insgesamt 147,3 Mrd. USD stiegen. Diese Ausgaben reflektieren die gewaltigen Anstrengungen des Konzerns im Bereich der künstlichen Intelligenz.
1. Erkenntnis: AWS ist das Rückgrat der KI-Revolution
Die Cloud-Sparte AWS hat ihren Wachstumskurs erheblich beschleunigt. Mit einem Plus von 28 % im Jahresvergleich und einem Quartalsumsatz von 37,6 Mrd. USD erreichte AWS eine annualisierte Umsatzrate von 150 Mrd. USD. Die enorme Nachfrage spiegelt sich in einem beeindruckenden Auftragsbestand von 364 Mrd. USD wider – wobei der jüngste 100-Mrd.-USD-Deal mit Anthropic hierbei noch gar nicht eingerechnet ist. Laut Jassy profitiert AWS von starken Synergieeffekten. Da Kunden ihre KI-Inferenz dort betreiben wollen, wo ihre Daten und Anwendungen liegen, löst der KI-Boom gleichzeitig eine erhöhte Nachfrage nach AWS-Kernservices wie Speicher und Datenbanken aus. Die KI-Umsatzrate von AWS ist in nur drei Jahren auf über 15 Mrd. USD angewachsen – ein Tempo, das die ursprüngliche Einführung von AWS um das 260-fache übertrifft. Die Integration der neuesten OpenAI-Modelle in die Bedrock-Plattform markiert einen strategischen Wendepunkt. Amazon bietet seinen Kunden nun eine umfassende Auswahl an Modellen und festigt seine Position als bevorzugter Partner für Unternehmen, die generative KI-Anwendungen im industriellen Maßstab entwickeln wollen.
2. Erkenntnis: Amazon ist der aufstrebende Chip-Gigant
Eines der am meisten unterschätzten Highlights ist der Aufstieg von Amazon zum Halbleiter-Schwergewicht. Das Geschäft mit maßgeschaltetem Silizium – insbesondere die Trainium-, Graviton- und Nitro-Chips – erreichte eine annualisierte Umsatzrate von über 20 Mrd. USD und wächst im dreistelligen Prozentbereich. Jassy unterstrich die Bedeutung dieser Entwicklung deutlich: "Soweit wir das beurteilen können, ist unser maßgeschneidertes Chip-Geschäft nun eines der drei größten Rechenzentrum-Chip-Geschäfte der Welt, die Geschwindigkeit, mit der wir hierher gelangt sind, ist außergewöhnlich."
Besonders die KI-Chips Trainium2 und das seit Anfang 2026 ausgelieferte Trainium3 stehen im Fokus. Beide sind bereits weitgehend ausverkauft oder vollständig reserviert. Diese Chips bieten eine um 30–40 % bessere Preis-Leistung als vergleichbare GPUs. "In großem Maßstab erwarten wir, dass Trainium uns jedes Jahr zig Milliarden USD an CapEx ersparen wird und einen Vorteil von mehreren hundert Basispunkten bei der operativen Marge bietet, verglichen mit der Abhängigkeit von Chips anderer Anbieter", so der CEO.
Auch im CPU-Bereich setzt Amazon Maßstäbe. Meta hat sich verpflichtet, zig Millionen Graviton-Kerne einzusetzen, um rechenintensive Agentic-AI-Workloads zu bewältigen. Obwohl Amazon weiterhin eng mit NVIDIA kooperiert, betont Jassy die Notwendigkeit von Wahlmöglichkeiten. Die überlegene Preis-Leistung der Eigenentwicklungen sei sowohl für interne Zwecke als auch für externe Kunden ein entscheidendes Argument, um sich von der reinen Abhängigkeit von Drittanbietern zu lösen.
3. Erkenntnis: Effizienz durch Robotik und Physical AI im eCommerce
Im eCommerce setzt Amazon konsequent auf Automatisierung und intelligente Assistenz. Für das Jahr 2026 kündigte Amazon an, dass alle neuen großen Logistikzentren in den USA mit der neuesten Robotergeneration ausgestattet werden, was die Kosten pro Sendung weiter reduziert. Gleichzeitig revolutioniert der KI-Einkaufsassistent "Rufus" das Kundenerlebnis. Mit einem Engagement-Plus von 400 % hilft er nicht nur bei der Produktsuche, sondern kann Artikel autonom kaufen, sobald ein Zielpreis erreicht ist. Dies wird durch "Ultra-Fast"-Optionen wie "Amazon Now" ergänzt, das bereits in neun Ländern Lieferzeiten von unter 30 Minuten ermöglicht.
4. Erkenntnis: Amazon Leo ist eine fundamentale Milliarden-Geschäftserweiterung
Mit "Amazon Leo" (Project Kuiper) bereitet der Konzern den kommerziellen Start seiner Satellitenkonstellation vor. Durch die geplante Übernahme von Globalstar und eine strategische Partnerschaft mit Apple wird Amazon Leo bald Konnektivität direkt für iPhones und Apple Watches bereitstellen. Jassy sieht darin nicht nur einen neuen Dienst, sondern eine fundamentale Erweiterung des Ökosystems: "Wir betrachten dies als eine wahrhaft einmalige Gelegenheit, bei der jede uns bekannte Anwendung neu erfunden wird." Mit bereits über 250 Satelliten im All und bedeutenden Kapazitätszusagen von Regierungen und Unternehmen wie Delta Air Lines, AT&T sowie der NASA, entwickelt sich Leo zu einem künftigen Milliarden-Umsatzträger.
Fazit: Der Dominator der Inferenz-Ära
Die Ergebnisse des ersten Quartals machen deutlich: Amazon ist weit mehr als ein Profiteur des KI-Hypes. Durch die vertikale Integration – von eigenen Chips über die Cloud-Infrastruktur bis hin zur physischen Logistik-Robotik – positioniert sich das Unternehmen als der ultimative Gewinner der KI-Inferenz und der Physical AI. Jassy fasste die Ambition zusammen: "Wir befinden uns inmitten einiger der größten Wendepunkte unseres Lebens, wir sind gut positioniert, um die Führung zu übernehmen, und ich bin sehr optimistisch, was die Zukunft für unsere Kunden und Amazon bereithält."
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Quelle Trader-Zeitung 28.04.26