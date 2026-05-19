Starmer-Rivale Andy Burnham tritt bei Nachwahl für Labour an

LONDON (dpa-AFX) - Der innerparteiliche Rivale des britischen Premiers Keir Starmer, Andy Burnham, geht als Labour-Kandidat bei der anstehenden Nachwahl im Bezirk Makerfield ins Rennen. Das teilten die britischen Sozialdemokraten mit.

Sollte Burnham das Parlamentsmandat erringen, das ein Parteifreund für ihn niedergelegt hatte, dürfte er Premierminister Keir Starmer schon bald herausfordern.