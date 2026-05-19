Devisen
Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1620 US-Dollar
- Euro fällt am Dienstag, EZB-Referenz 1,1620 US-Dollar
- Dollar kostete 0,8605 Euro, Montag 0,8585
- EZB-Referenz: GBP 0,86671, JPY 184,89, CHF 0,9150
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1620 (Montag: 1,1648) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8605 (0,8585) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86671 (0,87020) britische Pfund, 184,89 (184,93) japanische Yen und 0,9150 (0,9144) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
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Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???
EUR/USD Prognosen Update
Nach einem verhaltenen Wochenverlauf ist der Kurs bis unter das Vorwochentief gefallen und könnte am heutigen Freitag auf einen schwachen Wochenschluss bei 1,1600 zusteuern.
Mögliche Tagesspanne: 1,1600 bis 1,1680
Nächste Widerstände: 1,1676 = Vorwochentief | 1,1742 | 1,1796 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1495