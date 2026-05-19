Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 19.05.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.05.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SAP
Tagesperformance: +5,67 %
Tagesperformance: +5,67 %
Platz 1
Performance 1M: +3,93 %
Performance 1M: +3,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das Anleger-Sentiment zu SAP ist gemischt. Mehrere Beiträge sehen eine jüngste Aufwärtsdynamik (Sapphire-Konferenz) und charttechnische Beobachtungen (50- und 200-Tage-Durchschnitt, Widerstände). Andere betonen, dass Charttechnik allein wenig aussagekräftig ist und Fundamentaldaten wichtiger bleiben. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht numerisch angegeben; wallstreetONLINE wird namentlich als Referenz genannt.
Continental
Tagesperformance: -3,76 %
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 2
Performance 1M: -0,86 %
Performance 1M: -0,86 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,50 %
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 3
Performance 1M: -2,37 %
Performance 1M: -2,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu Siemens Energy. Negativer Impuls durch Fundament-Risse und Kurs um ca. 170 EUR. Gegenpole: potenzielle Großaufträge aus Regierungsplänen für Gaskraftwerke und ein Kursziel von 200 EUR bis 2026. Insgesamt bleibt die Lage volatil; Fokus liegt auf Fundamentaldaten, technischer Situation und PV/Wind-Dunkelflaute.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,37 %
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 4
Performance 1M: +33,21 %
Performance 1M: +33,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Infineon überwiegend bullisch. Zielvorstellungen liegen bei rund 70 €+, Citi erhöhtes Kursziel auf 80 € (Buy). Die 14-Tage-Entwicklung bewegt sich grob zwischen 64,9 € und 70 €, mit Aufwärtsimpuls. KGV 2026 ca. 37 wird als hoch bewertet, dennoch sehen Anleger Infineon als Absicherung gegen Taiwan-Konflikte. Insgesamt konstruktiver, fundamentaler Blick.
Merck
Tagesperformance: +2,34 %
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 5
Performance 1M: +1,40 %
Performance 1M: +1,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Merck
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein überwiegend vorsichtig positives Sentiment zu Merck. Technisch deutet ein Doppeltief auf Aufwärtsimpulse; die 200-Tage-SMA hält. Ziele: 130 (Barclays) und 150 (UBS/JPMorgan); Hinweis auf das Gesamt-38er Retracement der Gegenbewegung. Fundamentale Signale: Umsatz leicht rückläufig, Gewinn steigt, Ausblick positiv. Q1-Bericht steht an. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht explizit genannt.
Qiagen
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 6
Performance 1M: -15,48 %
Performance 1M: -15,48 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 55,97%
|PUT: 44,03%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 11,94 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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