Blockbuster in der Pipeline
Druckenmiller kauft starken Krebsspezialisten - Anleger sollten ihm folgen!
Viele Anleger schauen bei den 13F-Formularen nur wie die Stars die KI-Giganten traden. Wer tiefer blickt, findet eine Biotechperle im Depot von Druckenmiller. Potenzial für das erste Medikament: 5 Milliarden US-Dollar!
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- FDA gewährt Expanded Access und Breakthrough Status
- Potenzial von Daraxonrasib über fünf Milliarden
- Report: Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Revolution Medicines ist eine amerikanische Biotechschmiede aus Redwood City in Kalifornien. Das Unternehmen hat sich auf zielgerichtete Therapien gegen sogenannte RAS-abhängige Krebsarten spezialisiert. Die Form der Tumore gilt seit Jahrzehnten als besonders schwierig medikamentös zu behandeln. Revolution entwicklet eine Reihe neuartiger RAS(ON)-Inhibitoren, die sich direkt an mutierte RAS-Proteine binden und damit zentrale Wachstumssignale von Tumoren unterbrechen sollen.
Eine Story, die Stanley Druckenmittler überzeugt hat. Der Starinvestor schlug im ersten Quartal bei den Kaliforniern zu. Sein Duquesne Family Office hat rund 316.000 Aktien für einen Wert von 30,7 Millionen US-Dollar erworben. Kein Mega-Trade wie bei den ganz großen Tech-Wetten, aber solche kleineren, gezielten Käufe sind oft ein Hinweis auf versteckte Perlen in der Aktienlandschaft.