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    Ottobock: Hauptversammlung beschließt 0,97 € Dividende je Aktie

    Ein starkes Rekordjahr, eine attraktive Dividende und wichtige Weichenstellungen für die Zukunft: Die erste Hauptversammlung nach dem Börsengang setzt klare Akzente.

    Ottobock: Hauptversammlung beschließt 0,97 € Dividende je Aktie
    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA
    • Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,97 € je Aktie (Ausschüttungsquote 35% des bereinigten Konzernergebnisses; Gesamtausschüttung 62,1 Mio. €)
    • Rekord-Geschäftsjahr 2025: Umsatz im Kerngeschäft +11,7% auf 1,6 Mrd. €; bereinigtes Konzernergebnis 177,3 Mio. €
    • Erste ordentliche Hauptversammlung nach dem erfolgreichen Börsengang im Oktober 2025
    • Tania von der Goltz in den Aufsichtsrat gewählt (tritt die Nachfolge von Jurate Keblyte an; zuvor CFO bei Heidelberger Druckmaschinen)
    • Produkt- und Marktoffensive: Einführung u. a. Genium X4 und nächste Generation des Exopulse Suit, neue Erstattungen in USA/Frankreich/Japan sowie Akquisitionen in Belgien, Frankreich und Australien
    • Reaktion auf Short‑Seller‑Report: Unternehmen bezeichnet Bericht als größtenteils spekulativ/irreführend; Bilanzierung sei transparent und im Börsenprospekt offengelegt, mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk; Russland‑Geschäft zivil und sanktionenkonform

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Ottobock ist am 19.05.2026.

    Der Kurs von Ottobock lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 53,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -11,21 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 53,30EUR das entspricht einem Minus von -1,02 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.222,08PKT (-1,22 %).


    Ottobock

    -11,88 %
    -14,24 %
    -8,38 %
    -3,24 %
    -22,61 %
    ISIN:DE000BCK2223WKN:BCK222
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